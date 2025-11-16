EQS-News: Shanghai Electric und Siemens unterzeichnen Rahmenvereinbarung zur Beschleunigung der grünen und digitalen Umgestaltung des Stromnetzes

EQS-News: Shanghai Electric / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

Shanghai Electric und Siemens unterzeichnen Rahmenvereinbarung zur Beschleunigung der grünen und digitalen Umgestaltung des Stromnetzes



16.11.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Partnerschaft konzentriert sich auf Mittel- und Niederspannungs-Energieversorgungsanlagen, um Chinas doppelte CO2-Ziele voranzutreiben

SHANGHAI, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) und die Siemens AG unterzeichneten während der 8. China International Import Expo (CIIE) einen Rahmenvertrag für das „Intelligent Grid – Medium-Low Voltage New-Type Power System Equipment Procurement Project". Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Innovationen im Bereich der Mittel- und Niederspannungs-Energieversorgungsanlagen zu vertiefen und den Fortschritt in den Bereichen Digitalisierung und Dekarbonisierung voranzutreiben, um Chinas doppelte Klimaziele zu unterstützen.

Im Rahmen der Vereinbarung werden beide Unternehmen ihre komplementären Stärken nutzen, um die Marktexpansion, die grüne Transformation und intelligente Upgrades zu beschleunigen, wodurch gegenseitige Vorteile erzielt und Referenzprojekte für ein nachhaltiges Stromnetz geschaffen werden. Die Unterzeichnung unterstreicht die proaktive Rolle von Shanghai Electric in der globalen Energiewende und spiegelt die gemeinsame strategische Vision beider Unternehmen wider, die Entwicklung hin zu einer kohlenstoffarmen und digitalen Wirtschaft voranzutreiben.

„Shanghai Electric und Siemens verbindet eine langjährige Partnerschaft, die auf jahrzehntelangem Vertrauen und Joint Ventures basiert", sagte Zhu Zhaokai, Präsident der Shanghai Electric Group. „Diese Vereinbarung markiert einen neuen Meilenstein in unserer Zusammenarbeit und ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau intelligenter, grüner Energiesysteme. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Siemens zu vertiefen, um Referenzprojekte für ein umweltfreundlicheres Stromnetz zu schaffen."

Siemens Energy unterstrich die zentrale Rolle Chinas bei der globalen Energiewende. Das Unternehmen bekräftigte sein Engagement für die Partnerschaft mit Shanghai Electric und betonte, dass der gemeinsame Fokus auf der Entwicklung von High-End-Ausrüstung und integrierten Lösungen liegt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, weitere „Leuchtturmprojekte" zu realisieren, die die chinesische Innovationskraft beim Aufbau einer nachhaltigen Energiezukunft demonstrieren.

Seit über drei Jahrzehnten pflegen Shanghai Electric und Siemens eine enge technologische Zusammenarbeit und Marktkooperation und setzen Maßstäbe im chinesischen Stromübertragungs- und -verteilungssektor. Zu den jüngsten Meilensteinen gehören:

April 2025: Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung zur Förderung von Stromübertragung und -verteilung, Digitalisierung und Initiativen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes.

Juli 2025: Besuch von Karim Amin, Vorstandsmitglied von Siemens Energy, zur Erörterung von Synergien im Bereich Energietechnologie, Systemintegration und globaler Marktentwicklung.

Diese neue Vereinbarung wird die grüne Transformation der Energiesystemindustrie weiter beschleunigen, die Führungsposition von Shanghai Electric im Bereich Übertragungs- und Verteilungsanlagen stärken und gleichzeitig neue Möglichkeiten für die internationale Zusammenarbeit eröffnen.

Mit Blick auf die Zukunft werden beide Parteien diese Unterzeichnung als Ausgangspunkt nehmen, um die strategische Zusammenarbeit zu vertiefen, integrierte Anwendungen in verschiedenen industriellen Szenarien zu erforschen und Partnerschaften im Bereich High-End-Ausrüstung zu nutzen, um Referenzprojekte für eine nachhaltige, kohlenstoffarme Entwicklung aufzubauen. Gemeinsam werden Shanghai Electric und Siemens zuverlässige, zukunftsweisende „Shanghai Electric Solutions" liefern, um die Energiewende in China und weltweit zu unterstützen.

