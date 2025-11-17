W​e​r​b​u​n​g ausblenden
EUR/USD Wochenausblick 17.11.2025

Diese Marke wird nun entscheidend für den Eurokurs

onvista · Uhr
Quelle: CeltStudio/Shutterstock.com

Der Euro konnte in der abgelaufenen Handelswoche den mittelfristigen Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar überwinden und kletterte zeitweise bis auf 1,1650 Dollar, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. 

Ausblick

Nach dem Ende des US-Shutdowns stehen nun in den kommenden Tagen endlich wieder verstärkt Wirtschaftsdaten aus den USA auf dem Kalender. Dabei sind vor allem die am Mittwochabend anstehenden Sitzungsprotokolle des jüngsten Treffens der US-Notenbank zu beachten sowie der am Donnerstag mit reichlich Verspätung erwartete US-Arbeitsmarktbericht.

Den Abschluss machen dann am Freitag die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe am Vormittag aus Europa und am Nachmittag aus den USA. Für ordentlich Bewegung im US-Dollar dürfte somit gesorgt sein im Wochenverlauf.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem Überwinden der mittelfristigen Abwärtstrendlinie im Vier-Stundenchart testet das Währungspaar aktuell das Ausbruchsniveau im Bereich 1,1580/1,1600 Dollar. So lange diese Zone nicht nachhaltig und nennenswert unterboten wird, behalten vorläufig die Käufer bessere Chancen auf eine Trendfortsetzung in Richtung 1,1750/1,1800 Dollar.

Unterhalb von 1,1580 Dollar müsste hingegen mit einer ausgedehnteren Abwärtskorrektur gerechnet werden.

euro chart
Quelle: Tradingview

Wichtige Daten & Termine im Wochenverlauf:

Montag: 14:30 Uhr Empire State Manufacturing Index

Dienstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Mittwoch: 20 Uhr Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings

Donnerstag: 14:30 Uhr US-Arbeitsmarktdaten

Freitag: 9:15/30/10:00/15:45 Uhr Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe F/DE/EZ/USA

