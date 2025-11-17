EQS-AFR: Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Viscom SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.11.2025 / 10:28 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Viscom SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/annual-reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/halbjahresfinanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/

17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Viscom SE Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Deutschland Internet: www.viscom.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2230906 17.11.2025 CET/CEST