Medienbericht: Berlin und Paris stellen Kampfjet-Projekt zur Disposition

(Reuters) -Deutschland und Frankreich diskutieren einem Zeitungsbericht zufolge eine Verkleinerung ihres 100 Milliarden Euro schweren Projekts zur Luftverteidigung. Zur Debatte stehe, die Pläne zum gemeinsamen Bau eines Kampfjets aufzugeben, meldete die "Financial Times" am Montag. Der Fokus solle auf die Entwicklung eines Kommando- und Kontrollsystems mit dem Namen "Combat Cloud" gelegt werden. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht verifizieren.

(Bericht von Disha Mishra, bearbeitet von Christian Rüttger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)