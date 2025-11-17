WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 28. November 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day 14:00 DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025 14:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25 08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 14:30 USA: Empire State Index 11/25 15:15 USA: Industrieproduktion 10/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25 ONSTIGE TERMINE DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 10.45 Rede und Interview Merz 09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main 11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf 13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M. ARE: Dubai Airshow, Dubai BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day 08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen 09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day 10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen 12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen 14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day 14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung 16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biontech, Research and Development Day DEU: Verve Group, Q3-Zahlen DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day DEU: KWS Saat, Capital Markets Day FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele BEL: Argenx, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25 16:00 USA: NAHB-Index 11/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris 11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen. DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém USA: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman zu Besuch bei US-Präsident Trump, Washington --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz 14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day 19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung 19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25) 22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Target, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25 00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25 08:00 DEU: Außenhandel 9/25 (detailliert) 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25 08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25 SONSTIGE TERMINE DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) 14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day 10:30 FRA: Valeo, Investor Day 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen 17:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag) 22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Renk, Capital Markets Day USA: Moderna, Capital Markets Day USA: Intuit, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25 16:00 USA: Frühindikator 10/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. 11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M. U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25 00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25 01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten. --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz 07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25 10:00 POL: Industrieprodukten 10/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25 14:30 USA: CFNA-Index 10/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25 SONSTIGE TERMINE DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden. BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz 09:00 FIN: Fortum, Investor Day 10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 22:05 USA: HP Inc., Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Alstom, Investor Day NLD: ABN Amro, Capital Markets Day USA: Autodesk, Q3-Zahlen USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen USA: Dell, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25 08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25 14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M. AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen 10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day CHE: Adecco, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q3/25 10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/25 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25v (vorläufig) 15:45 USA: MNI PMI Chicago 11/25 16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Industrieproduktion 10/25 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 09:00 DEU: Bundesarbeitsgericht verhandelt über tarifliche Mehrarbeitszuschläge, Erfurt 10:30 DEU: Konjuktur-Pk des bayerischen Baugewerbes mit dem Präsidenten und Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen (LBB), München GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 NOR: Norsk Hydro (Investor Day) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Sika AG, Investor Day FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 10/25 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main) 10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin 10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster 11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein 11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M. 12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner. 18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25 00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25 07:00 FIN: BIP Q3/25 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25 08:00 DEU: Reallöhne Q3/25 (vorläufig) 08:00 SWE: BIP Q3/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25 08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25 09:00 CHE: BIP Q3/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi