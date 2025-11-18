W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Anderle/Worotynski/Rychly (SPÖ): Neuer Grätzlmistplatz stärkt Umwelt, Lebensqualität und Versorgung im 2. und 20. Bezirk

SPÖ-Gemeinderät*innen Patricia Anderle, Filip Worotynski und  
Yvonne Rychly, begrüßen den Start der Planungen und 
kritisieren faktenfreie Polemik der Wiener Grünen. 

Wien (APA-ots) - SPÖ-Gemeinderätin Patricia Anderle stellt in der  
heutigen 
Gemeinderatssitzung die Bedeutung des neuen Grätzlmistplatzes in der 
Leopoldstadt eindrucksvoll heraus. Gemeinsam mit Brigittenauer SPÖ- 
Gemeinderat Filip Worotynski und SPÖ-Gemeinderätin Yvonne Rychly 
unterstrich sie, wie wichtig wohnortnahe Entsorgungsstrukturen fur 
die Wiener*innen und fur eine funktionierende Kreislaufwirtschaft 
sind. 

Scharfe Worte finden die drei SPÖ-Abgeordneten fur die Wiener 
Grünen, die erneut mit unpassenden Vergleichen und faktenfreien 
Behauptungen versucht haben, politisches Kleingeld zu schlagen. 
Derartige Polemik verblasse, sobald die konkreten Fakten am Tisch 
liegen: ein optimal angebundener, gut geschutzter Standort ohne 
angrenzende Wohngebaude, klare Sicherheitsstandards und umfassende 
Prufungen fur Boden, Schall, Emission und Verkehr. 

Die Planungsmittel in Höhe von rund acht Millionen Euro decken 
alle notwendigen Gutachten, Prufungen sowie die gesamte Entwurfs-, 
Einreich- und Ausfuhrungsplanung ab. Anfang 2026 wird eine erste 
Informationsveranstaltung fur Anrainer*innen stattfinden. 

Der neue Standort an der Innstrasse wirkt wie ein kräftiger 
Impuls, der einem wachsenden Stadtteil Raum zum Atmen gibt. Auf 6.600 
Quadratmetern entstehen ein moderner Mistplatz und dringend benötigte 
Mitarbeiter*innenunterkünfte fur die Straßenreinigung und 
Müllsammlung. Das Einzugsgebiet umfasst weit uber 200.000 Menschen 
vom 2. und 20. Bezirk - ein Versorgungsradius, der die Dimension der 
geplanten Einrichtung eindrucksvoll zeigt. 

Patricia Anderle betont: "Der neue Grätzlmistplatz ist ein 
Fundament fur gelebten Klimaschutz und fur besseren Service im 
Alltag der Wiener*innen. Wir schaffen hier eine Einrichtung, die 
Reparatur, Ressourcenschonung und moderne Abfallwirtschaft vereint. 
Genau so funktioniert eine Stadt, die Verantwortung ernst nimmt und 
Lebensqualität sichert." 

Besonders hervorzuheben ist die klimafitte Bauweise: begrünte 
Dächer und Fassaden, Photovoltaikanlagen, Regenwassermanagement, 
Recyclingbaustoffe und umfassender Schallschutz. Diese Kombination 
wirkt wie ein grüner Schutzmantel, der Stadtentwicklung und 
Umweltbewusstsein miteinander verwebt. Wir in Wien setzen hier 
konsequent auf nachhaltige Stadtgestaltung - nah an den Menschen, 
stark fur die Zukunft. 

Filip Worotynski erklärt: "Wien wächst. Klar ist, dass die 
Infrastruktur mitwachsen muss, sonst bleibt die gewohnte hohe Wiener 
Lebensqualität auf der Strecke. Dieser Mistplatz bringt Entlastung fu 
r tausende Haushalte und schafft Sicherheit fur alle, die täglich 
auf die MA 48 angewiesen sind." 

Yvonne Rychly ergänzt: "Ein Mistplatz dieser Größe ist kein Nice- 
to-have, sondern ein unverzichtbarer Anker fur ein dicht bewohntes, 
dynamisches Grätzl. Diese Einrichtung schafft Ordnung, stärkt die 
Kreislaufwirtschaft und entlastet bestehende Standorte. Genau das 
brauchen wir in der Leopoldstadt und in der Brigittenau." 

Patricia Anderle betont abschließend: "Wien bleibt lebenswert, 
weil wir nicht stehen bleiben. Dieser Grätzlmistplatz verbindet 
Umwelt, Service und Lebensqualität - und zeigt, wie entschlossen wir 
daran arbeiten, Wien noch lebenswerter zu machen." (schluss) sh 

Rückfragehinweis: 
   Sarah Hierhacker, MA 
   Wiener Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ 
   Mediensprecherin 
   Leitung Medien- & Öffentlichkeitsarbeit 
    
   Telefon: 01 4000 81923 
   E-Mail: sarah.hierhacker@spw.at 
   Website: https://www.rathausklub.spoe.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/198/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0104    2025-11-18/12:29
APA

