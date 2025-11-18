W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Rheinmetall, TKMS und Co.

Deutsche Rüstungsaktien im Detail-Check

onvista · Uhr
Rüstung
Der russische Angriff auf die Ukraine und die schwindende Verlässlichkeit der Amerikaner haben einen neuen Superzyklus der europäischen Verteidigungsausgaben ausgelöst. Die Aktienkurse der Branche sind stark gestiegen.

Mit U-Boot-Spezialist TKMS gibt es nun seit einem Monat auch wieder eine neue deutsche Rüstungsaktie – Grund genug, die wichtigsten deutschen Rüstungswerte genauer unter die Lupe zu nehmen.

In diesem Video werfen wir zudem einen Blick auf weitere deutsche Schlüsselakteure der Branche. Wie sind TKMS, Rheinmetall, Renk und Hensoldt positioniert, um von den steigenden Verteidigungsbudgets zu profitieren?

Nico Santura liefert eine detaillierte Analyse der Aktien – sowohl aus fundamentaler Sicht als auch mit charttechnischer Einordnung."

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Hensoldt
RENK
TKMS

