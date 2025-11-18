Nächster Move bei Gold? Saisonale Stärke trifft auf Chart-Unterstützung

In dieser Analyse nimmt Martin Goersch den Goldpreis unter die Lupe – mit Blick auf die großen Treiber, die in den kommenden Wochen den Ton angeben dürften.

Charttechnik und saisonale Muster im Blick

Neben der klassischen Charttechnik geht es um die aktuelle Gold/Silver-Ratio, die oft früh Hinweise auf Trendwechsel liefert.

Dazu kommen die saisonalen Muster, die für Gold historisch eine wichtige Rolle spielen, sowie ein Blick auf den US-Dollar, dessen Stärke oder Schwäche regelmäßig für Bewegung im Goldmarkt sorgt.

Die Kernfrage: Hat Gold nach der jüngsten Konsolidierung genug Rückenwind, um den Weg nach oben fortzusetzen und erneut in Richtung 4.400 Punkte zu laufen? Alle wichtigen Marken, Szenarien und Risikofaktoren – kompakt im Video.