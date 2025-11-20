Gerd Kommer: Toxische Glaubenssätze stoppen – raus aus der Geldfalle | ETFs | MSCI | Börse Stuttgart

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Börse, Geldanlage und Altersvorsorge gehören untrennbar zusammen – doch viele Deutsche zögern weiterhin, ihr Vermögen am Kapitalmarkt aufzubauen. In diesem Gespräch sprechen Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Dr. Gerd Kommer über die wichtigsten toxischen Glaubenssätze, die Menschen vom Investieren abhalten: Von der Angst vor Risiko bis hin zum Mythos, die Börse sei ein Casino.



Dr. Gerd Kommer erklärt, warum Kapitalmärkte eine zentrale Rolle für finanzielles Wohlbefinden spielen, weshalb ETFs und Anleihen die Basis eines robusten Portfolios bilden und wieso Geld zwar Sicherheit schafft, aber kein Garant für Glück ist. Zudem geht es um die aktuelle Lage an den Finanzmärkten, die Herausforderungen der Altersvorsorge in Deutschland und die Frage, wie Anleger heute sinnvoll mit kleinen Beträgen starten können.



Timestamps:

00:00 ► Anlegerklub der Börse Stuttgart

02:20 ► Toxische Glaubenssätze über Geld und Börse

05:27 ► Die Rolle von Geld in der Gesellschaft

09:06 ► Wahrnehmung von Reichtum & Ungleichheit

11:38 ► Herausforderungen der Altersvorsorge in Deutschland

13:25 ► Geld & Glück – Mythen und Realitäten

15:26 ► Die Börse als Teil der Marktwirtschaft

17:56 ► Aktuelle Entwicklungen an den Märkten

21:58 ► Anleihen im Fokus

24:22 ► Fazit & Ausblick auf das Börsenjahr

27:44 ► Globale Chancen und Zukunftsaussichten



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Ihr wollt das Thema vertiefen? Dann geht's hier zum Blog von Gerd Kommer: https://gerd-kommer.de/blog/ und zur Webseite der Vermögensverwaltung: https://gerd-kommer.de/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 21.11.2025 um 15:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Siemens: WKN: 723610, ISIN: DE0007236101

Gerd Kommer Weltportfolio ETF (Global Markets Equity): WKN: A3DEFR, ISIN: IE000K2V9JU7