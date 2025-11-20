IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. erhält mehrere internationale Auszeichnungen für herausragende Leistungen in den Bereichen Marke, Inhalte und digitales Wachstum

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. erhält mehrere internationale Auszeichnungen für herausragende Leistungen in den Bereichen Marke, Inhalte und digitales Wachstum

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 20. November 2025 / USPA Global gab heute bekannt, dass U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), mit mehreren renommierten internationalen Preisen für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Sport, Mode, Einzelhandel, Medien und Digital ausgezeichnet wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81895/USPolo_1120_DE.001.jpeg

Verwandtes Bild

Die weltweit bekannte, vom Sport inspirierte Marke wurde bei den Drapers Awards 2025, einer der renommiertesten Auszeichnungen der britischen Modebranche, zweimal als Finalist nominiert. U.S. Polo Assn. erhielt den International Excellence Award und wurde als Finalist in der Kategorie Menswear Brand of the Year nominiert, womit das bemerkenswerte Wachstum und die weltweiten Einzelhandelsleistungen in mehr als 190 Ländern gewürdigt wurden. Die Drapers Awards rückten Marken, Einzelhändler und Designer ins Rampenlicht, die die Zukunft der Modebranche prägen, und feierten dies am 12. November mit einer eleganten Galaveranstaltung im HAC in London, England, an der auch Brand Machine, der strategische Partner von U.S. Polo Assn. in der Region, teilnahm. U.S. Polo Assn. gewann neben anderen hochkarätigen Preisträgern des Abends, darunter Barbour, Primark und Marks & Spencer, um nur einige zu nennen.

Darüber hinaus wurde das globale Magazin von U.S. Polo Assn., Field X Fashion, Ausgabe 2, für den Best Use of Print bei den International Content Marketing Awards (ICMA) nominiert, wodurch seine kreative Erzählweise und sein herausragendes Design gewürdigt wurden. Die jährliche, weltweit erscheinende Publikation, präsentiert von U.S. Polo Assn., zeigt die Schnittstelle zwischen Sport, Mode, Philanthropie und Influencer-Events durch beeindruckende Fotografien, redaktionelle Beiträge und Highlights aus der globalen Kampagne 2025, die die Essenz der 135-jährigen Tradition von U.S. Polo Assn. einfängt. Die ICMA-Gewinner werden im Januar 2026 bekannt gegeben.

Als weiteren Beweis für seinen wachsenden digitalen Einfluss hat U.S. Polo Assn. auch den begehrten YouTube Gold Creator Award für mehr als eine Million Abonnenten auf dem offiziellen Kanal der Marke erhalten. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von U.S. Polo Assn., Sportfans und Verbraucher weltweit durch hochwertige Videoinhalte, umfassende Berichterstattung über globale Sportereignisse und fesselndes Brand Storytelling anzusprechen.

Anfang 2025 wurde U.S. Polo Assn. außerdem von mehreren renommierten globalen und regionalen Award-Plattformen für seine Kreativität, Innovation und Dynamik beim Markenaufbau ausgezeichnet. Die Marke erhielt zwei Stevie® International Business Awards und gewann Gold für Achievement in International Expansion (Leistung bei der internationalen Expansion) und Silber für Celebration Event (Feierveranstaltung) für die Paris Games Polo Challenge 2024. In Indien, einem der wichtigsten globalen Märkte der Marke, erhielt U.S. Polo Assn. mehrere Auszeichnungen bei renommierten Branchenprogrammen, darunter Excellence in Marketing Campaign bei den ET Now Business Conclave Awards und zwei IReC Awards, Video Marketing Masters und Kids eRetailers of the Year. Darüber hinaus wurde die Marke von der Images Group für die Most Admired Marketing Campaign of the Year: Celebrity Endorsement für die Zusammenarbeit von U.S. Polo Assn. mit Palak Tiwari im Bereich Damenbekleidung ausgezeichnet.

Die Anerkennung durch so unterschiedliche globale Award-Plattformen, von Mode und Einzelhandel bis hin zu Sport und digitalem Engagement, unterstreicht die authentische Verbindung von U.S. Polo Assn. zu Sport, Mode und Storytelling, sagte J. Michael Prince, Präsident und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für die Leistung unseres globalen Teams und unserer strategischen Partner, die unsere Marke durch Kreativität, Innovation und zielgerichtetes Wachstum kontinuierlich weiterentwickeln.

Wir sind unglaublich stolz auf die vielen Auszeichnungen und Anerkennungen, die USPA Global und U.S. Polo Assn. im Jahr 2025 erhalten haben, und freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2026, fügte Prince hinzu.

Mit mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäften, über 60 E-Commerce-Websites in 20 Sprachen und einem Vertrieb in über 190 Ländern setzt U.S. Polo Assn. sein globales Wachstum fort und pflegt gleichzeitig seine authentische Verbindung zum Polosport. Zusammen unterstreichen all diese Auszeichnungen die anhaltende weltweite Stärke der Marke und ihre Fähigkeit, durch überzeugendes Storytelling, strategisches Marketing und konsequente Expansion im Einzelhandel bei den Verbrauchern Anklang zu finden, was sie zu einer der dynamischsten und zugänglichsten Sportmarken der Welt macht.

Bildunterschriften:

1. Das Team von U.S. Polo Assn./Brand Machine UK, Daniel Windross (links), Mathew Guinchard (Mitte) und Boo Jalil (rechts), nimmt den Drapers Award für International Excellence bei der Preisverleihung im HAC in London, England, entgegen.

2. U.S. Polo Assn. Ausgezeichnet mit dem International Excellence Award bei den Drapers Awards 2025.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida, hat. In diesem Jahr feiert U.S. Polo Assn. gemeinsam mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einem weltweiten Umsatz von mehreren Milliarden Dollar und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 U.S. Polo Assn.-Einzelhandelsgeschäfte sowie Tausende weiterer Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Accessoires und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit an. Die Marke sponsert große Polo-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet, dem wichtigsten Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten. Dank historischer Verträge mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa sowie Star Sports in Indien werden nun mehrere der weltweit führenden Polo-Meisterschaften, die von U.S. Polo Assn. gesponsert werden, übertragen, wodurch dieser spannende Sport zum ersten Mal Millionen von Sportfans weltweit zugänglich gemacht wird.

Laut License Global wird U.S. Polo Assn. neben der NFL, der PGA Tour und der Formel 1 regelmäßig als einer der weltweit führenden Sport-Lizenzgeber genannt. Darüber hinaus wird die vom Sport inspirierte Marke international mit Auszeichnungen für ihr globales Wachstum gewürdigt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde U.S. Polo Assn. in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg und in vielen anderen namhaften Medien weltweit vorgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Kontaktinformationen

Kaela Drake

PR- und Kommunikationsspezialistin

kdrake@uspagl.com

+001.561.461.8596

Stacey Kovalsky

VP, Globale PR und Kommunikation

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81895/USPolo_1120_DE.002.jpeg

Verwandtes Bild

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81895

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81895&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.