So nutzen Trader Schwankungen beim Ölpreis - ntv Zertifikate 20.11.2025

Der #Ölpreis bleibt weiter unter Druck, der Preis pro Barrel trudelt seit Wochen eher abwärts. Dennoch kommt es immer wieder zu kurzfristigen Ausschlägen in die eine oder andere Richtung. Warum der #Ölmarkt so schwankungsanfällig ist und wie #Trader das gezielt nutzen können, darüber spricht Nancy Lanzendörfer mit Matthias Hüppe von der #HSBC.

