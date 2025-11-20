So nutzen Trader Schwankungen beim Ölpreis - ntv Zertifikate 20.11.2025
HSBC · Uhr
Der #Ölpreis bleibt weiter unter Druck, der Preis pro Barrel trudelt seit Wochen eher abwärts. Dennoch kommt es immer wieder zu kurzfristigen Ausschlägen in die eine oder andere Richtung. Warum der #Ölmarkt so schwankungsanfällig ist und wie #Trader das gezielt nutzen können, darüber spricht Nancy Lanzendörfer mit Matthias Hüppe von der #HSBC.
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W
Das könnte dich auch interessieren
DAX® im Chart-Check: Schlüsselunterstützung unter Druck! - HSBC Daily Trading TV 18.11.2025
gnubreW18. Nov. · HSBC
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzenWie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnenheute, 15:37 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzial18. Nov. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik16. Nov. · onvista