EQS-News: MERCAN ARBEITET MIT DER REGIERUNG VON PANAMA ZUSAMMEN, UM SEIN PROGRAMM FÜR AUSLÄNDISCHE INVESTITIONEN ZU ÜBERARBEITEN

PANAMA CITY, Panama, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Mercan-Gruppe, führend in den Bereichen Investitionen, Einwanderungsberatung und Rekrutierung mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, freut sich, ihr neues Kapitel im Bereich der Einwanderungsinvestitionen als wichtigster strategischer Partner der Regierung Panamas zur Unterstützung der internationalen Förderung und Überarbeitung des Programms für qualifizierte Investoren des Landes bekannt zu geben.

Laut Eduardo Arango, Vizeminister für Handel und Industrie in Panama, hat das Land „eine neue Seite in seiner Geschichte der Investitionsmigration aufgeschlagen. Nach jahrelanger verwaltungstechnischer Trägheit setzt die Regierung das Programm für qualifizierte Investoren nun so um, wie es ursprünglich geplant war - transparent, effizient und konsequent."

Durch diese Zusammenarbeit stärkt die panamaische Regierung die globale Reichweite und Wettbewerbsfähigkeit ihres Investitionsprogramms und setzt auf die bewährte Expertise von Mercan, um es auf die nächste Stufe zu bringen, wie Eduardo Arango sagt: „Es war eine leichte Entscheidung, den zweiten Wind des Programms Seite an Seite mit Mercan zu gestalten und sie als unseren strategischen Partner zu bestimmen."

Panama ist eines der am stärksten international vernetzten Länder der Region und ein wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Handel und Investitionen mit einer stabilen, auf dem Dollar basierenden Wirtschaft, einem robusten Finanzsektor und dem Panamakanal, über den rund 5 % des weltweiten Handels abgewickelt werden. Das Programm für qualifizierte Investoren bietet einen zuverlässigen Weg zur panamaischen Staatsbürgerschaft nach fünf Jahren, wobei eine Mindestinvestition von 300.000 $ und flexible Wohnsitzanforderungen erforderlich sind.

Für Jordi Vilanova, Präsident von Mercan Properties Portugal, „stelltPanama eine einzigartige Kombination aus institutionellem Vertrauen, rechtlicher Stabilität und einer ehrgeizigen Vision dar. Unser Erfolg beruht auf den richtigen Entscheidungen, und wir sind der festen Überzeugung, dass das Qualified Investor Program von Panama eine davon ist."

„Die Präsenz von Mercan in Panama zeugt von Stabilität, Langlebigkeit und echtem Engagement für unser gemeinsames Projekt. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seinem guten Ruf in der Welt der Investitionsmigration stärkt Mercan unser Engagement dafür, dass jeder Teilnehmer von einem Programm profitiert, das auf Transparenz, Leistung und echten Investitionen in das Land aufgebaut ist", fügt der stellvertretende Minister für Handel und Industrie Panamas hinzu.

Jerry Morgan, CEO der Mercan-Gruppe, sagt, dies sei „ein wichtiger Schritt auf dem Weg von Mercan. Unser Ziel war es schon immer, langfristige Partnerschaften mit Ländern aufzubauen, die Chancen, Transparenz und das Vertrauen der Investoren in den Vordergrund stellen. Panama steht für all das - und wir sind stolz darauf, mit einer Regierung zusammenzuarbeiten, die unsere Vision von nachhaltigem wirtschaftlichem und sozialem Wachstum und der Schaffung eines attraktiven Umfelds für internationale Investoren und ihre Familien teilt."

Das Engagement von Mercan in Panama wird durch die jüngsten Investitionen der Gruppe in diesem Land noch verstärkt: ein bahnbrechendes Hotelprojekt, das sich derzeit in der Planungsphase befindet und ein Markenhotel, Residenzen mit Service und ein Kasino umfassen wird - ein Projekt, das zu den außergewöhnlichsten seiner Art in der Region gehören soll.

„Panama ist genau die Art von Umfeld, das Mercan beim Eintritt in einen neuen Markt sucht. In Europa ist unsere Erfolgsbilanz mit 34 Gastgewerbeprojekten, von denen 16 bereits in Betrieb sind, in ganz Portugal und Griechenland offensichtlich", so Jordi Vilanova.

Die Projekte , die Mercan in Panama entwickelt, bieten Investoren einen sicheren Einstieg in eine qualitativ hochwertige Entwicklung, unterstützt durch einen klaren und zuverlässigen Zeitplan für die Anwendung. Es folgt demselben Geschäftsmodell, das Mercan bereits in Portugal und Griechenland erfolgreich umgesetzt hat, wo die Gruppe seit einem Jahrzehnt qualitativ hochwertige Hotelprojekte realisiert, die vertrauensvolle Partnerschaften mit führenden globalen Hotelmarken und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit der Eröffnung von 15 Hotels allein in Portugal verbinden, die alle eine starke Performance aufweisen.

Dieses neue Kapitel in Panama folgt denselben Grundsätzen: Exzellenz, Beständigkeit und langfristiger Wert.

