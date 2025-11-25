Milliarden-Abflüsse bei Krypto-ETPs: Zeit für den Einstieg?

In dieser Ausgabe geht Martin Goersch den aktuellen Kapitalströmen im Kryptomarkt nach – und die zeigen ein Bild, das auf den ersten Blick klar wirkt, bei genauerem Hinsehen aber mehrere überraschende Wendungen enthält.

Während über Wochen Milliarden aus Krypto-Investmentprodukten abgeflossen sind, gibt es doch einiges, was den gewieften Marktbeobachter stutzig macht. Besonders spannend: Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP entwickeln sich komplett unterschiedlich.

Dazu kommen auffällige Zuflüsse in große Wallets und die spürbar gedrückte Marktstimmung, die sich allerdings nicht überall widerspiegelt.

Martin ordnet die Daten ein, spricht über mögliche Hintergründe und zeigt, welche Entwicklungen Anleger jetzt besonders im Auge behalten sollten – ohne das Fazit vorwegzunehmen.