US-Konsumklima trübt sich überraschend deutlich ein

(Reuters) - Die Konsumstimmung in den USA hat sich im November unerwartet kräftig verschlechtert.

Das Barometer für die Verbraucherlaune sank auf 88,7 Punkte, nach revidierten 95,5 Zählern (ursprünglich: 94,6) im Oktober, wie das Forschungsinstitut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 93,4 Zähler gerechnet. Die befragten Menschen bewerteten Lage und Aussichten skeptischer als zuletzt.

"Das Verbrauchervertrauen ist im November auf den zweitniedrigsten Stand seit April gefallen, nachdem es sich mehrere Monate seitwärts bewegt hatte", sagte Dana M. Peterson, Chefökonomin des Conference Board. "Alle fünf Komponenten des Gesamtindex zeigten eine schwache Entwicklung oder blieben auf diesem Niveau."