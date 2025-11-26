W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Stimmrechtsmitteilung: Wienerberger AG
Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

26.11.2025 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London, 25.11.2025

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: USA

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 24.11.2025

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
4,05 %		  
0,20 %		  
4,26 %		  
109 497 697
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
3,92 %		  
0,23 %		  
4,15 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000831706   4 437 814   4,05 %
Subsumme A 4 437 814 4,05 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
American Depositary Receipt N/A N/A 333 0,00 %
    Subsumme B.1 333 0,00 %

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
CFD N/A N/A Cash 221 653 0,20 %
      Subsumme B.2 221 653 0,20 %

 


8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 BlackRock, Inc.        
2 BlackRock Saturn Subco, LLC 1      
3 BlackRock Finance, Inc. 2      
4 BlackRock Holdco 2, Inc. 3      
5 BlackRock Financial Management, Inc. 4      
6 BlackRock International Holdings, Inc. 5      
7 BR Jersey International Holdings L.P. 6      
8 BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. 7      
9 BlackRock Investment Management (Australia) Limited 8      
10 Trident Merger LLC 3      
11 BlackRock Investment Management, LLC 10      
12 BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. 7      
13 BlackRock HK Holdco Limited 12      
14 BlackRock Lux Finco S.à.r.l. 13      
15 BlackRock Japan Holdings GK 14      
16 BlackRock Japan Co., Ltd. 15      
17 BlackRock Holdco 3, LLC 7      
18 BlackRock Cayman 1 LP 17      
19 BlackRock Cayman West Bay Finco Limited 18      
20 BlackRock Cayman West Bay IV Limited 19      
21 BlackRock Group Limited 20      
22 BlackRock Finance Europe Limited 21      
23 BlackRock Investment Management (UK) Limited 22      
24 BlackRock (Netherlands) B.V. 22      
25 BlackRock Asset Management Deutschland AG 24      
26 BlackRock Advisors (UK) Limited 22      
27 BlackRock Capital Holdings, Inc. 5      
28 BlackRock Advisors, LLC 27      
29 BlackRock Canada Holdings ULC 6      
30 BlackRock Asset Management Canada Limited 29      
31 BlackRock Holdco 4, LLC 5      
32 BlackRock Holdco 6, LLC 31      
33 BlackRock Delaware Holdings Inc. 32      
34 BlackRock Fund Advisors 33      
35 BlackRock Institutional Trust Company, National Association 33      
36 Amethyst Intermediate LLC 11      
37 Aperio Holdings LLC 36      
38 Aperio Group, LLC 37      
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte für BlackRock Inc. über 4 % lagen.

 

London am 25.11.2025


26.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236244  26.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wienerberger
WIENERBERGER ADR 1/5/O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?gestern, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden