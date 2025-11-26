Wall Street Fest | Zahlenflut nachbörslich | Retailer stärker als befürchtet

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die US-Aktienfutures legen am Mittwoch weiter zu. Dow-Futures steigen um 0,2 %, S&P- und Nasdaq-Futures zwischen 0,3 und 0,4 %. Alphabet setzt seine Rally fort und legt vorbörslich rund 1 % zu – die Aktie ist in dieser Woche bereits 8 % gestiegen, befeuert vom Bericht, dass Meta ab 2027 Googles TPU-Chips nutzen könnte. Nvidia dagegen gibt weiter nach, nachdem die Aktie gestern über 2,5 % verloren hatte.



Der Dow schloss den Dienstag mehr als 660 Punkte im Plus und verbuchte den dritten Gewinn-Tag in Folge. Anleger bleiben trotz der jüngsten Marktverluste aktiv und greifen die Dip-Gelegenheiten auf. Laut Bellwether Wealth lag der Rücksetzer im November nur bei rund 4 % – deutlich unter einer typischen 10 %-Korrektur.



Im Fokus bleibt die Fed: Händler preisen inzwischen eine 85 %-Chance für eine Zinssenkung im Dezember ein. Zusätzlich sorgt die Diskussion um den nächsten Fed-Chef für Bewegung – laut US-Finanzminister Bessent könnte Trump noch vor Weihnachten entscheiden. Favorit ist aktuell Kevin Hassett, der als eher zinssenkungsfreundlich gilt.



Trotz der jüngsten Erholung bleibt November ein schwieriger Monat: S&P 500 rund 1 % im Minus, Nasdaq etwa 3 %, der Dow ebenfalls leicht negativ.



Retailer: Guess | Urban Outfitters

Meldungen: Trump & Xi | Medicaid | Asien | Finanzsektor | Robinhood u.v.m.



