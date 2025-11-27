W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: UNIQA hebt Ziele an: Strategie "Growing Impact" übertrifft Erwartungen

Wien (APA-ots) - Update der Ziele 2026 bis 2028: 

- Prämienwachstum steigt von 5 auf 6 Prozent jährlich, 4 Prozent in 
Österreich und 8 Prozent international 

- Konzernergebnis wächst um mindestens 7 Prozent pro Jahr (statt 6 
Prozent) 

- Combined Ratio netto liegt bei höchstens 93 Prozent 

- Stabiler Return on Equity (Eigenkapitalrentabilität) von über 13 
Prozent 

- Kapitalquote (Solvency II) bis 2028 in einer Bandbreite von 180 bis 
230 Prozent 

Wien, 27. November 2025 - Bereits zur Jahresmitte hat UNIQA 
angesichts der sehr positiven Geschäftsentwicklung die Prognose für 
das Ergebnis vor Steuern für das Jahr 2025 auf eine Bandbreite von 
490 bis 510 Millionen Euro erhöht. Nun folgt ein weiterer Schritt: 
Ein Jahr nach dem Start des Strategieprogramms " UNIQA 3.0 - Growing 
Impact 2025-2028 " ziehen die Vorstandsmitglieder bei einem 
Kapitalmarkt-Update in Wien und London eine erfreuliche 
Zwischenbilanz und setzen sich ambitioniertere Finanzziele. 

"Wir sind schneller als geplant und heben nun unsere finanziellen 
Ambitionen an. Die starke Performance in Österreich und CEE, 
insbesondere im Sachversicherungs- und Gesundheitsgeschäft, sowie 
unsere konsequente Kosten- und Kapitaldisziplin machen das möglich. 
Unsere strategischen Initiativen greifen - das zeigt sich in 
nachhaltig steigenden Prämien, Erträgen und einer robusten 
Eigenkapitalrendite", betont Andreas Brandstetter, CEO UNIQA 
Insurance Group AG. "UNIQA ist damit ein verlässlicher und noch 
attraktiverer Wert für Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und 
Aktionären und natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." 

"Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass unsere Strategie wirkt, 
sowohl operativ als auch finanziell. Wir wachsen stärker, sind 
profitabler und haben unsere Kosten im Griff. Diese solide Basis 
erlaubt uns, unsere Ziele nach oben anzupassen und gleichzeitig an 
unserer attraktiven, progressiven Dividendenpolitik festzuhalten", 
betont Kurt Svoboda, Chief Finance & Risk Officer UNIQA Insurance 
Group AG , und führt Details aus : " Das Prämienwachstum soll künftig 
im Schnitt 6 Prozent pro Jahr betragen, das Wachstum des Ergebnisses 
je Aktie mindestens 7 Prozent, und das Ziel für einen nachhaltigen, 
stabilen Return on Equity steigt auf mindestens 13 Prozent. Das alles 
bei einer Netto-Combined-Ratio von höchstens 93 Prozent. Unsere 
Aktionärinnen und Aktionäre sollen weiterhin direkt vom Erfolg der 
UNIQA profitieren. Mit diszipliniertem Kostenmanagement, gezielten 
Investitionen und einer starken Kapitalausstattung sind wir bestens 
positioniert, um auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld profitabel 
zu wachsen und den Unternehmenswert langfristig zu steigern. " 

Zwtl.: Verlässliches Standbein Österreich, Chance Ökosystem 
Gesundheit 

Das Geschäft in Österreich ist ein verlässliches Standbein von 
UNIQA - in einem stabilen, reifen Marktumfeld. In sechs von neun 
Bundesländern ist UNIQA Marktführer. Das Wachstum wird vor allem von 
der Sparte Schaden- und Unfallversicherung getragen. Besonders gut 
positioniert ist UNIQA auch in der Gesundheitsversicherung, bei der 
das Unternehmen mit einem Marktanteil von rund 44 Prozent Marktführer 
ist. 

Wie nahezu alle europäischen Länder steht auch Österreich vor der 
Herausforderung einer alternden Bevölkerung und eines zunehmenden 
Mangels an medizinischem Personal. Damit wächst der Bedarf an 
innovativen Lösungen im Gesundheitsbereich in allen Märkten, in denen 
UNIQA tätig ist. "Vier von zehn Menschen, die in Österreich eine 
private Gesundheitsversicherung besitzen, sind Kundinnen oder Kunden 
von UNIQA ", erklärt René Knapp, Vorstand UNIQA Insurance Group AG 
und zuständig für Asset Management, Personal Lines, People & Brand , 
und ergänzt zu dieser starken Ausgangslage: " Mit einem umfassenden 
Ökosystem an Gesundheitsdienstleistungen - das weit über klassische 
Versicherungsleistungen hinausgeht - sowie eigener medizinischer 
Infrastruktur nutzt UNIQA diese Chancen konsequent. Auch künftig 
investieren wir gezielt in den Ausbau dieses Bereichs ." Insbesondere 
mit der Zweitmarke Mavie wird die dynamische Entwicklung dieses 
Marktsegments genutzt. Ausgewählte Services sind bereits heute in 
acht CEE-Staaten und in 19 Sprachen verfügbar. 

Zwtl.: Wachstumstreiber CEE 

Die Märkte in Mittel- und Osteuropa wachsen rund doppelt so 
schnell wie die Eurozone. Für die EU-Mitgliedstaaten Mittel-, Ost- 
und Südosteuropas wird ein reales BIP-Wachstum von 2,2 Prozent im 
Jahr 2025 und 2,6 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Dem gegenüber liegt 
das Wachstum in der Eurozone bei 0,9 bzw. 1,4 Prozent ( Wiener 
Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche ). Trotz dieser 
Dynamik liegt die Versicherungsdichte gemessen an den 
durchschnittlichen jährlichen Versicherungsprämien pro Kopf noch 
deutlich unter dem westeuropäischen Niveau. Der anhaltende 
Aufholprozess bietet damit ein attraktives Wachstumspotenzial, von 
dem UNIQA überproportional profitiert. 

"Zentral- und Osteuropa bleibt der Wachstumsmotor für UNIQA. Wir 
sind heute unter den Top 5 in der weltweit am schnellsten wachsenden 
Versicherungsregion und wachsen seit Jahren deutlich schneller als 
der Markt. Bis 2028 wollen wir dieses Tempo nicht nur halten, sondern 
weiter steigern - mit einem klaren Fokus auf Profitabilität, 
Skalierung und regionale Diversifikation", sagt Wolfgang Kindl, 
Vorstand Kunde & Markt International UNIQA Insurance Group AG. 
"Unsere Stärke liegt in der Kombination aus lokaler Expertise und 
gruppenweiter Exzellenz. Damit positionieren wir uns als erste Wahl 
für Kundinnen, Kunden und Vertrieb. Konkret heißt das, dass wir bis 
2028 in der Region CEE auf ein Prämienwachstum von jährlich 
mindestens 8 Prozent kommen wollen. Das liegt über dem Durchschnitt 
der Gruppe und ist ein Beweis für die nach wie vor starke Dynamik 
unserer internationalen Märkte." 

Download Präsentation Kapitalmarkt-Update 

Bildmaterial zum Kapitalmarkt-Update 

Bildmaterial der UNIQA-Vorstände 

UNIQA Group 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In 
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA 
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0001    2025-11-27/07:29
