W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Airbus: Datenproblem bei A320 könnte Flugverkehr stören

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Flugsteuerung betroffen

Toulouse (dpa) - Zahlreiche Airbus-Flugzeuge der A320-Reihe müssen überprüft werden, bevor sie wieder starten können. Wie der Flugzeughersteller in Toulouse mitteilte, könnte starke Sonneneinstrahlung bei betroffenen Maschinen Daten beschädigen, die für die Steuerung von entscheidender Bedeutung seien. Das habe die Analyse eines nicht näher beschriebenen Zwischenfalls mit einem A320-Flugzeug gezeigt.Airbus erwartet nach eigenen Angaben, «dass diese Empfehlungen zu Betriebsunterbrechungen für Passagiere und Kunden führen werden». Die Zahl der von der Überprüfung betroffenen Flugzeuge nannte das Unternehmen nicht.

In Zusammenarbeit mit den Luftfahrtbehörden habe man die Fluggesellschaften aufgefordert, vorsorgliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die Software und/oder Hardware umfassten, hieß es weiter.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Bewertung verdreifacht
Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systemsheute, 07:34 Uhr · Reuters
Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systems
Rüstungszulieferer
Hensoldt erhält Großauftrag für "Luchs"-Sensortechnik26. Nov. · Reuters
Hensoldt erhält Großauftrag für "Luchs"-Sensortechnik
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden