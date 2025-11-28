EQS-News: DEAG erzielt starkes Neunmonats-Ergebnis und erwartet deutliches Plus bei Umsatz und EBITDA für Gesamtjahr 2025

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

DEAG erzielt starkes Neunmonats-Ergebnis und erwartet deutliches Plus bei Umsatz und EBITDA für Gesamtjahr 2025



Umsatz nach neun Monaten bei 322,8 Mio. Euro (+27,7 % gegenüber Vorjahr)

EBITDA bei 18,8 Mio. Euro - mehr als verdreifacht gegenüber Vorjahreswert

Wachstum zieht in Q3 nochmals deutlich an - Umsatz auf 167,4 Mio. Euro (+39,4 % gegenüber Vorjahr); EBITDA steigt gegenüber Vorjahr überproportional auf 12,2 Mio. Euro

Starkes Ticketing mit rd. 9 Mio. verkauften Tickets zum Bilanzstichtag

Buy-&-Build-Strategie erfolgreich fortgesetzt

DEAG-Gruppe sehr gut aufgestellt für weiteres Wachstum

Berlin, 28. November 2025 – Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“) hat auch im dritten Quartal 2025 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und dabei Umsatz und Ergebnis signifikant gesteigert. Auf Basis der starken Entwicklung der ersten neun Monate erwartet die DEAG für das Gesamtjahr 2025 ein höheres Umsatzwachstum als bislang prognostiziert sowie weiterhin eine deutliche Verbesserung des EBITDA.

In den ersten neun Monaten 2025 stiegen die Umsatzerlöse um 27,7 % von 252,8 Mio. Euro auf 322,8 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei 18,8 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von 5,3 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Im dritten Quartal 2025 beschleunigte sich das Wachstum nochmals deutlich. Die Umsätze zwischen Juli und September erhöhten sich um 39,4 % auf 167,4 Mio. Euro (Vorjahr: 120,1 Mio. Euro), während das EBITDA überproportional von 2,2 Mio. Euro auf 12,2 Mio. Euro stieg und sich damit mehr als verfünffachte.

Die erhaltenen Anzahlungen zum Bilanzstichtag für Events beliefen sich auf rund 132 Mio. Euro (Vorjahr: 78,4 Mio. Euro). Dies bedeutet für die DEAG eine gute Planbarkeit und Visibilität der Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2025 sowie für das Jahr 2026. Die verfügbare Liquidität belief sich per Ende September auf rund 87 Mio. Euro. Nach dem Bilanzstichtag erhöhte sich diese nochmals signifikant auf über 108 Mio. Euro durch den Nettozufluss aus der neuen DEAG-Unternehmensanleihe 2025/2029 im Oktober dieses Jahres. Darüber hinaus liegt der Zinskupon des neuen Bonds um 25 Basispunkte niedriger als bei der Vorläuferanleihe, die entsprechend vorzeitig zurückgezahlt wurde.

Sehr positiv entwickelte sich im Berichtszeitraum auch die Nachfrage nach Tickets. Zum Bilanzstichtag lag die Zahl der verkauften Tickets bei rund 9 Mio. Der Großteil dieser Tickets wird dabei über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen der DEAG umgesetzt. Für das Gesamtjahr erwartet die DEAG einen Anstieg auf rd. 12 Mio. verkaufte Tickets, nach über 11 Mio. im Jahr zuvor.

Im Berichtszeitraum hat die DEAG erneut tausende Konzerte, Tourneen und Events aller Genres und Größenklassen erfolgreich durchgeführt. Dazu zählten Konzerte und Tourneen internationaler Musikgrößen wie Sam Fender, Lenny Kravitz, Andrea Bocelli, Andreas Gabalier, Marilyn Manson und Judas Priest. Darüber hinaus verzeichnete die DEAG erneut einen starken europäischen Festival-Sommer mit ihren Open-Air-Events in den Bereichen EDM, Rock/Pop und Classics & Jazz, die mehrere hunderttausend Besucher begeisterten. Highlights waren auch Formate wie „The Music of Disney – Live in Concert“, die Harlem Globetrotters sowie die Event-Reihe „An Evening with…“ im Bereich Spoken Word & Literary Events – unter anderem mit prominenten Gästen wie Barack Obama, John Cleese und Priscilla Presley – ebenso wie das internationale Literaturfestival lit.COLOGNE inklusive lit.kid.COLOGNE.

Das vierte Quartal 2025 setzt den positiven Trend des laufenden Jahres fort. Im Abschlussquartal 2025 veranstaltet die DEAG beispielsweise Events mit Ed Sheeran, Stereophonics, Tream, Star-Rapper Soprano und Till Lindemann, für dessen Tour insgesamt mehr als 190.000 Tickets umgesetzt wurden. Publikumsmagnet bleibt auch das Event-Format Christmas Garden in Deutschland und weiteren europäischen Ländern, für die dieses Jahr der 10-millionste Besucher erwartet wird.

Erfolgreich fortgesetzt hat die DEAG auch ihre Buy-&-Build-Strategie: Mit dem Erwerb des ROCKHARZ Festivals stärkt die DEAG ihre Marktposition im europäischen Festival-Segment. Nach Ende der Berichtsperiode erhöhte die DEAG zudem ihren Anteil an der Fane Productions Ltd. auf 100 %. Fane ist wachstumsstarker und hochprofitabler Marktführer in UK im Bereich Spoken Word & Literary Events und auch global erfolgreich. Die vollständige Übernahme unterstreicht die strategische Ausrichtung der DEAG und reduziert weiterhin Minderheitenanteile – auch durch Mittel der Unternehmensanleihe 2025/2029.

Auch 2026 startet die DEAG mit einer vielfältigen und sehr gut gefüllten Event-Pipeline. Geplant sind Konzerte und Tourneen mit Zucchero, Die Toten Hosen, Gorillaz, Nena, Foreigner, das Classic Open Air am Gendarmenmarkt oder beispielsweise auch die erfolgreichen Kinder-Mitmach-Konzerte von Simone Sommerland, der führenden Interpretin von Kindermusik in Deutschland. Hinzu kommen spannende Abende im Rahmen von „An Evening with…“ mit hochkarätigen Persönlichkeiten wie dem Bestseller-Autor David Sedaris und dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister Damon Hill. Ausgelassene Partystimmung in den Sommermonaten versprechen auch die Festivals der DEAG, die 2026 erneut mehrere hunderttausend Besucher begeistern werden.

Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: „Wir haben in den ersten drei Quartalen eine sehr starke Entwicklung gezeigt und jetzt unseren Ausblick für 2025 deutlich angehoben. Die Nachfrage nach Tickets ist ungebrochen hoch, und wir setzen zunehmend auf unsere eigenen Plattformen. Mit einer robusten Finanzstruktur und einem attraktiven, diversifizierten Event-Portfolio sind wir hervorragend aufgestellt, um unseren Wachstumskurs im starken Schlussquartal und dann auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.“

Die Konzern-Quartalsmitteilung Q3/9M-2025 ist auf der Unternehmenswebsite der DEAG unter www.deag.de im Bereich „Investor Relations/Finanzberichte“ abrufbar.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa.

Mit Konzerngesellschaften an 24 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen.

Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music – darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz – und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um – ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

