Aktien New York: Schwächer nach Erholungsrally - Vorsicht vor Wirtschaftsdaten

Nach der jüngsten Erholungsrally sind Anleger am Montag defensiver an den US-Aktienmarkt herangegangen. Vor einer Reihe wichtiger Konjunkturdaten und anderer Ereignisse zögerten sie, weitere Risiken einzugehen, schrieb Jung In Yun, Chef der Investmentgesellschaft Fibonacci Asset Management Global. In Kürze wird mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex ein wichtiger Stimmungsindikator für die US-Industrie veröffentlicht.

Für die wichtigsten Indizes droht am Montag eine Serie nach fünf positiven Handelstagen zu reißen. Beim Dow Jones Industrial wurden die Verluste in den Anfangsminuten schon wieder etwas kleiner. Zuletzt notierte der Wall-Street-Leitindex mit ein Abschlag von 0,2 Prozent auf 47.607 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 6.823 Zähler nach unten.

Die technologiewertelastige Nasdaq 100 sank um 0,6 Prozent auf 25.279 Punkte. Allerdings hatte sein Spitzenverlust in den Anfangsminuten auch schon mehr als ein Prozent betragen.