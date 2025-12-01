W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börse am Morgen 01.12.2025

Dax fällt zum Handelsstart - Gewinnmitnahmen bei Rüstungstiteln

onvista · Uhr
Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Dezember holprig verlaufen. Die Tokioter Börse trübte am Montagmorgen ein wenig die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei stand aufgrund von Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung im Dezember deutlich unter Druck. Der Dax gab nach der ersten Stunde um ein halbes Prozent auf 23.700 Zähler nach.

Japanische Geldpolitik im Fokus

In Japan wurde eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda am Markt so interpretiert, dass die Bank of Japan bei ihrem Treffen im Dezember die Leitzinsen erhöhen könnte. Schwache Konjunkturdaten gab es derweil aus China, die dortigen Börsen legten indes zu.

Airbus-Aktie knickt ein

Als schwächster Titel im Dax büßten Airbus-Aktien 2,4 Prozent ein. Wegen technischer Probleme in einem Flugkontrollrechner wurde am Wochenende bei rund 6.000 Flugzeugen der A320-Reihe ein Software-Update nötig.

Gewinnmitnahmen bei Rüstungstiteln

Bei den Aktien von Rüstungsherstellern nehmen Anleger weiter Gewinne mit. Rheinmetall, Renk und Hensoldt verloren zwischen drei und vier Prozent. Die Kurse sind im bisherigen Jahresverlauf trotz der Verluste in den vergangenen Wochen zwischen rund 90 und 165 Prozent gestiegen.  (mit Material von dpa-AFX)

