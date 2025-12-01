Nach zuletzt starker Erholung dürfte der Dax etwas schwächer in den Dezember starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn rund ein halbes Prozent tiefer auf 23.715 Punkte.

Im November hatte der Dax zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im Dax bereits fast zwei Monate alt ist.

USA: Im Plus

Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endete nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Lockerung zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes die Kurse.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,61 Prozent auf 47.716,42 Zähler zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 3,18 Prozent. Im Monat November hingegen stagnierte das Börsenbarometer nahezu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,54 Prozent auf 6.849,09 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,78 Prozent auf 25.434,89 Zähler. Mit Blick auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn hat der technologielastige Index inzwischen seinen Rückstand auf Europas Börsen aufgeholt.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.716 + 0,61 Prozent &P 500 6.849 + 0,54 Prozent Nasdaq 23.365 + 0,65 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende knapp zwei Prozent nachgab, zogen der CSI 300 und der Hang-Seng-Index im späten Handel jeweils knapp ein Prozent an. In Japan sorgten mögliche Hinweise auf eine Leitzinserhöhung im Dezember für Verluste. Eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda wird am Markt so interpretiert. In China legten die Aktienkurse trotz schwacher Konjunkturdaten zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.303 - 1,89 Prozent Hang Seng 25.858 + 0,87 Prozent CSI 300 4.576 + 0,91 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,78 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,70 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,04 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 63,64 USD - 0,29 USD WTI 59,08 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

JPMORGAN HEBT LUFTHANSA AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 7,50 (5,30) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 53,50 (47,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 65 (72) EUR - 'UNDERWEIGHT'-

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 7,50 (15) EUR - 'NEUTRAL'

Redaktion onvista/dpa-AFX