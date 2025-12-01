W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 01.12.2025

Dax startet schwächer in den neuen Kalendermonat

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach zuletzt starker Erholung dürfte der Dax etwas schwächer in den Dezember starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn rund ein halbes Prozent tiefer auf 23.715 Punkte.

Im November hatte der Dax zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im Dax bereits fast zwei Monate alt ist.

USA: Im Plus

Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endete nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Lockerung zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes die Kurse.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,61 Prozent auf 47.716,42 Zähler zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 3,18 Prozent. Im Monat November hingegen stagnierte das Börsenbarometer nahezu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,54 Prozent auf 6.849,09 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,78 Prozent auf 25.434,89 Zähler. Mit Blick auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn hat der technologielastige Index inzwischen seinen Rückstand auf Europas Börsen aufgeholt.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.716+ 0,61 Prozent
S&P 5006.849+ 0,54 Prozent
Nasdaq 23.365+ 0,65 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende knapp zwei Prozent nachgab, zogen der CSI 300 und der Hang-Seng-Index im späten Handel jeweils knapp ein Prozent an. In Japan sorgten mögliche Hinweise auf eine Leitzinserhöhung im Dezember für Verluste. Eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda wird am Markt so interpretiert. In China legten die Aktienkurse trotz schwacher Konjunkturdaten zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.303- 1,89 Prozent
Hang Seng25.858+ 0,87  Prozent
CSI 3004.576+ 0,91 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,78- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,70+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,04+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1593- 0,14  Prozent
Dollar in Yen155,67+ 0,47 Prozent
Euro in Yen180,46+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent63,64 USD- 0,29  USD
WTI59,08 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

JPMORGAN HEBT LUFTHANSA AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 7,50 (5,30) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 53,50 (47,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 65 (72) EUR - 'UNDERWEIGHT'-

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 7,50 (15) EUR - 'NEUTRAL'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
S
S&P 500
Ö
Ölpreis Brent
N
NASDAQ 100
Eurokurs (Euro / Dollar)
Lufthansa
N
Nikkei
Deutsche Post
TeamViewer
JP Morgan
Ö
Ölpreis WTI
Hapag-Lloyd
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
IG Group Holdings
SP Group
029 Group

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 28.11.2025
Ruhiger Auftakt am "Black Friday"28. Nov. · onvista
Ruhiger Auftakt am "Black Friday"
Dax Vorbörse 27.11.2025
Dax startet unverändert in den Handel am US-Feiertag27. Nov. · onvista
Dax startet unverändert in den Handel am US-Feiertag
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden