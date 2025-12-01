Dax startet schwächer in den neuen Kalendermonat
Nach zuletzt starker Erholung dürfte der Dax etwas schwächer in den Dezember starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn rund ein halbes Prozent tiefer auf 23.715 Punkte.
Im November hatte der Dax zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im Dax bereits fast zwei Monate alt ist.
USA: Im Plus
Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endete nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Lockerung zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes die Kurse.
Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,61 Prozent auf 47.716,42 Zähler zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 3,18 Prozent. Im Monat November hingegen stagnierte das Börsenbarometer nahezu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,54 Prozent auf 6.849,09 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,78 Prozent auf 25.434,89 Zähler. Mit Blick auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn hat der technologielastige Index inzwischen seinen Rückstand auf Europas Börsen aufgeholt.
Asien: Uneinheitlich
In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende knapp zwei Prozent nachgab, zogen der CSI 300 und der Hang-Seng-Index im späten Handel jeweils knapp ein Prozent an. In Japan sorgten mögliche Hinweise auf eine Leitzinserhöhung im Dezember für Verluste. Eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda wird am Markt so interpretiert. In China legten die Aktienkurse trotz schwacher Konjunkturdaten zu.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|49.303
|- 1,89 Prozent
|Hang Seng
|25.858
|+ 0,87 Prozent
|CSI 300
|4.576
|+ 0,91 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|128,78
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,70
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,04
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1593
|- 0,14 Prozent
|Dollar in Yen
|155,67
|+ 0,47 Prozent
|Euro in Yen
|180,46
|+ 0,42 Prozent
Rohöl:
Umstufungen von Aktien:
JPMORGAN HEBT LUFTHANSA AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 7,50 (5,30) EUR
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 53,50 (47,50) EUR - 'OVERWEIGHT'
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 65 (72) EUR - 'UNDERWEIGHT'-
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 7,50 (15) EUR - 'NEUTRAL'
Redaktion onvista/dpa-AFX
