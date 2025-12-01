EQS-News: naoo AG stärkt KI-Kompetenzen mit erfahrenem Engineering-Team

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Sonstiges

naoo AG stärkt KI-Kompetenzen mit erfahrenem Engineering-Team

Senior-Engineering-Team ehemaliger IBM-Experten treibt Umsetzung der Produkt-Roadmap voran

Zürich, Schweiz – 26. November 2025 – Die naoo AG (Düsseldorf: NAO; ISIN: CH1323306329) gab heute eine bedeutende Erweiterung ihrer Softwareentwicklungs- und KI-Kapazitäten durch die Aufnahme eines erfahrenen und eingespielten Teams aus vier ehemaligen IBM-Experten bekannt. Diese strategische Erweiterung stärkt die Fähigkeiten des Unternehmens in angewandter KI und skalierbarem Systemdesign und beschleunigt die Umsetzung der Produkt-Roadmap in den Bereichen Personalisierung, Suche und kommerzielle Optimierung.

„KI-Expertise in dieser Qualitäts- und Leistungsklasse zu gewinnen, ist ein kraftvoller Hebel für unsere gesamte Produkt-Roadmap.“ sagte Gabriel Höhener, Chief Product und Technology Officer der naoo AG. „Die zusätzliche, tiefgreifende Expertise stärkt unseren präzisionsorientierten Entwicklungsansatz und beschleunigt die Umsetzung fortschrittlicher KI-Forschung in skalierbare Produkte mit echtem Mehrwert für Nutzer und Partner.

„Unser Anspruch ist es, ein KI-Fundament zu schaffen, das sowohl intelligent als auch hochgradig relevant ist“, ergänzte Dr. David Liu, Chief Data Scientist und Head of AI. „Indem wir erstklassige Engineering-Exzellenz mit unserer Data-Science-Kompetenz vereinen, schaffen wir Technologien, die Nutzerintention verstehen, und das Engagement in unserem Medien- und Commerce-Ökosystem deutlich steigern.“



Über naoo

naoo gestaltet die Zukunft creator-getriebener Social Media – unterstützt durch künstliche Intelligenz und eine skalierbare Plattform, die auf echte, sinnstiftende Interaktionen ausgelegt ist. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo Plattform – ein Social-Media-, Local-Advertising- und Loyalty-Ökosystem der nächsten Generation, das Menschen auf Basis ihrer Interessen und Präferenzen miteinander verbindet. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Rewards-System, mit dem Nutzer direkt von ihrem Engagement profitieren. Geschäftskunden können individualisierte Angebote erstellen, die genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Einkäufe sowie Besuche in Stores gezielt durch naoo Points fördern. Diese Punkte können für eine Vielzahl von Rewards eingelöst werden. Mit dem Beitritt von Kingfluencers zur Gruppe – der größten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der größten in der DACH-Region – verbindet naoo Plattform-Innovation mit marktführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand Storytelling. naoo entwickelt sich zu einem integrierten Ökosystem weiter, das unter anderem eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs beinhaltet. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement und unterstützen ein diversifiziertes, IP-basiertes Geschäftsmodell.

naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Investoren



Aisha Lindman, MBA

Telefon: +41 (0)79 867 10 10

E-Mail: IR@naoo.com

Kontakt für Medien

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10

