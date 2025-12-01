Trader-Interview mit Bastian Galuschka: Rheinmetall, Wacker Neuson, Novo Nordisk, Allianz & Bechtle
In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Bastian Galuschka die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale und Saisonalität.
Rheinmetall zeigt starkes Wachstum durch hohe Nachfrage in der Rüstungsbranche und positive Analystenschätzungen für Umsatz und Gewinn. Wacker Neuson passt Umsatz- und Margenziele nach unten an, weist aber im dritten Quartal deutliche Ergebnisverbesserungen durch Kostensenkungen auf. Novo Nordisk profitiert von robustem Pharma-Wachstum, Allianz von stabiler Versicherungsnachfrage, während Bechtle durch IT-Dienstleistungen und Digitalisierungstrends Potenzial entfaltet.
Rheinmetall – Führender Rüstungskonzern mit steigender Orderlage und bullischen Kurszielen bis 2.250 EUR.
LSX: Rheinmetall bei LSX
LS: Rheinmetall bei LS
Wacker Neuson – Baumaschinenhersteller mit angepasster Umsatzprognose von 2,15-2,25 Mrd. EUR für 2025 und EBIT-Marge von 6,5-6,8%, aber Q3-Verbesserung auf 7,5% Marge.
LSX: Wacker Neuson bei LSX
LS: Wacker Neuson bei LS
Novo Nordisk – Globaler Pharmariese mit Fokus auf Diabetes- und Adipositas-Therapien und anhaltendem Wachstumspotenzial.
LSX: Novo Nordisk bei LSX
LS: Novo Nordisk bei LS
Allianz – Weltweit führender Versicherer mit stabilen Erträgen und steigender Profitabilität durch Diversifikation.
LSX: Allianz bei LSX
LS: Allianz bei LS
Bechtle – IT-Dienstleister mit starkem Wachstum in Digitalisierung und Cloud-Services, volatil aber zukunftsstark.
LSX: Bechtle bei LSX
LS: Bechtle bei LS
Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–