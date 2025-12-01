W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Industrie beschleunigt Talfahrt - Weniger Neuaufträge

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Washington, 01. Dez (Reuters) - Die US-Industrie hat im November überraschend deutlich an Schwung verloren.

Der Einkaufsmanagerindex sank auf 48,2 Punkte, von 48,7 Zählern im Oktober, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 49,0 Zähler gerechnet. Das Barometer blieb damit den neunten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Auf das Verarbeitende Gewerbe entfallen gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung der USA.

Die Unternehmen berichteten von sinkenden Neuaufträgen - zum neunten Mal in den vergangenen zehn Monaten. Auch stiegen die Einkaufskosten. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle haben die Preise für einige Importwaren erhöht und die Nachfrage gedämpft. Die Auftragsbestände schrumpften weiter.

Das hat Folgen für die Beschäftigung. Die Hersteller setzten ihren "beschleunigten Personalabbau aufgrund der unsicheren kurz- bis mittelfristigen Nachfrage" fort, betonte das Institut.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

EUR/USD Wochenausblick 01.12.2025
Euro steigt vor US-Zinsentscheid an und überwindet Widerstandgestern, 14:50 Uhr · onvista
Euro steigt vor US-Zinsentscheid an und überwindet Widerstand
Exportaufträge legen zu
Chinas Industrie schrumpft überraschendgestern, 08:50 Uhr · Reuters
Chinas Industrie schrumpft überraschend
Europäische Zentralbank
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1646 US-Dollargestern, 16:10 Uhr · dpa-AFX
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1646 US-Dollar
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden