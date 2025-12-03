Inflation in der Schweiz sinkt überraschend auf null

Zürich, 03. Dez (Reuters) - Die Jahresteuerung ist in der Schweiz im November überraschend auf null gefallen. Der Rückgang der Verbraucherpreise von 0,1 Prozent im Vormonat sei unter anderem auf die gesunkenen Preise in der Hotellerie und für Pauschalreisen ins Ausland sowie für neue Automobile und Fruchtgemüse zurückzuführen, wie das Bundesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) peilt für Preisstabilität eine Spanne von null bis zwei Prozent an. Angaben vom September zufolge rechnet die SNB für 2025 mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 0,2 Prozent, im kommenden Jahr mit 0,5 Prozent und 2027 mit 0,7 Prozent. Das dreiköpfige SNB-Direktorium entscheidet das nächste Mal am 11. Dezember über die Zinsen in der Schweiz. Die Anleger erwarten mehrheitlich, dass die Währungshüter ihren Leitzins bei null Prozent belassen.