W​e​r​b​u​n​g ausblenden
SNB am Zug

Inflation in der Schweiz sinkt überraschend auf null

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: canadastock/Shutterstock.com

Zürich, 03. Dez (Reuters) - Die Jahresteuerung ist in der Schweiz im November überraschend auf null gefallen. Der Rückgang der Verbraucherpreise von 0,1 Prozent im Vormonat sei unter anderem auf die gesunkenen Preise in der Hotellerie und für Pauschalreisen ins Ausland sowie für neue Automobile und Fruchtgemüse zurückzuführen, wie das Bundesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) peilt für Preisstabilität eine Spanne von null bis zwei Prozent an. Angaben vom September zufolge rechnet die SNB für 2025 mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 0,2 Prozent, im kommenden Jahr mit 0,5 Prozent und 2027 mit 0,7 Prozent. Das dreiköpfige SNB-Direktorium entscheidet das nächste Mal am 11. Dezember über die Zinsen in der Schweiz. Die Anleger erwarten mehrheitlich, dass die Währungshüter ihren Leitzins bei null Prozent belassen.

Das könnte dich auch interessieren

EUR/USD Wochenausblick 01.12.2025
Euro steigt vor US-Zinsentscheid an und überwindet Widerstand01. Dez. · onvista
Euro steigt vor US-Zinsentscheid an und überwindet Widerstand
Verbraucherpreise
Eurozone: Inflation steigt unerwartetgestern, 11:20 Uhr · dpa-AFX
Eurozone: Inflation steigt unerwartet
Kryptowährung
Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit Mitte Novemberheute, 09:19 Uhr · dpa-AFX
Bitcoin
Exportaufträge legen zu
Chinas Industrie schrumpft überraschend01. Dez. · Reuters
Chinas Industrie schrumpft überraschend
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDheute, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchancegestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden