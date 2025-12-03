Dax Chartanalyse 03.12.2025
Dax holt die Verluste vom Montag wieder auf
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|23.750
|23.900
|Dax-Unterstützung
|23.400
|23.600
Dax-Rückblick:
Der Dax konnte gestern seine Erholung nach dem äußerst schwachen Wochenstart fortsetzen und kletterte weiter leicht an bis auf 23.800 Punkte. Heute morgen wurde dann die Eröffnungskurslücke im Xetra-Dax vom Montagmorgen wieder geschlossen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.
Dax-Ausblick:
Mit der Bewegung heute Vormittag dürfte die Erholung seit dem Wochentief vom Montag nun zunächst beendet worden sein. Neue prozyklische Verkaufssignale entstehen bei einem Bruch der unteren Trendkanalbegrenzung im Stundenchart.
In dem Falle wäre in der zweiten Wochenhälfte erneut mit Verkaufsdruck zu rechnen. neue Kaufsignale entstehen bei einem Ausbruch über 23.900 Punkte. Bis dahin bleibt die Seitenlinie eine gute Option im Dax.
Quelle: Tradingview
