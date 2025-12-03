W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 03.12.2025

Dax holt die Verluste vom Montag wieder auf

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.75023.900
Dax-Unterstützung23.40023.600

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte gestern seine Erholung nach dem äußerst schwachen Wochenstart fortsetzen und kletterte weiter leicht an bis auf 23.800 Punkte. Heute morgen wurde dann die Eröffnungskurslücke im Xetra-Dax vom Montagmorgen wieder geschlossen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick: 

Mit der Bewegung heute Vormittag dürfte die Erholung seit dem Wochentief vom Montag nun zunächst beendet worden sein. Neue prozyklische Verkaufssignale entstehen bei einem Bruch der unteren Trendkanalbegrenzung im Stundenchart.

In dem Falle wäre in der zweiten Wochenhälfte erneut mit Verkaufsdruck zu rechnen. neue Kaufsignale entstehen bei einem Ausbruch über 23.900 Punkte. Bis dahin bleibt die Seitenlinie eine gute Option im Dax.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

