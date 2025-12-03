Dax-Widerstand 23.750 23.900 Dax-Unterstützung 23.400 23.600

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte gestern seine Erholung nach dem äußerst schwachen Wochenstart fortsetzen und kletterte weiter leicht an bis auf 23.800 Punkte. Heute morgen wurde dann die Eröffnungskurslücke im Xetra-Dax vom Montagmorgen wieder geschlossen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Mit der Bewegung heute Vormittag dürfte die Erholung seit dem Wochentief vom Montag nun zunächst beendet worden sein. Neue prozyklische Verkaufssignale entstehen bei einem Bruch der unteren Trendkanalbegrenzung im Stundenchart.

In dem Falle wäre in der zweiten Wochenhälfte erneut mit Verkaufsdruck zu rechnen. neue Kaufsignale entstehen bei einem Ausbruch über 23.900 Punkte. Bis dahin bleibt die Seitenlinie eine gute Option im Dax.