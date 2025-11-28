W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 28.11.2025

Dax tritt am US-Brückentag auf der Stelle

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.80023.900
Dax-Unterstützung23.10023.600

Dax-Rückblick:

Nach dem Anstieg der Vortage bis auf 23.800 Punkte konsolidiert der deutsche Leitindex seit gestern morgen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne an den Bewegungshochs - weder Bullen noch Bären können aktuell entscheidende Akzente setzen.

Dax-Ausblick: 

Die fehlende Bewegungsdynamik ist keine Überraschung - in den USA war gestern ein Bankfeiertag und auch am heutigen Brückentag dürfte an der Wall Street wenig passieren, zumal der Handel ohnehin verkürzt stattfindet - die NYSE schließt bereits um 19 Uhr heute. Die charttechnische Einschätzung von gestern bleibt daher unverändert weiter bestehen.

Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Tage hat der Index zwar zunächst kurzfristig Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf, oberhalb der nun als Unterstützung fungierenden Zone um 23.600 Punkten bleiben etwaige Rücksetzer jedoch vorerst weiter kaufenswert. Erst ein nachhaltiger Rücksetzer unter die Marke von 23.600 Punkten dreht das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Verkäuferseite. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S1L) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 10,00 (Stand: 28.11.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU5EAW) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 8,00 (Stand: 28.11.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 27.11.2025
Solange diese Marke hält sind die Käufer am Zuggestern, 11:39 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 26.11.2025
Ausbruchsbewegung bringt Rallyschub im Dax26. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 25.11.2025
Dax steht vor kurzfristiger Richtungsentscheidung25. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 24.11.2025
Unter 23.400 Punkten müssen weitere Rücksetzer eingeplant werden24. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden