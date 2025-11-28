Dax tritt am US-Brückentag auf der Stelle

Dax-Widerstand 23.800 23.900 Dax-Unterstützung 23.100 23.600

Dax-Rückblick:

Nach dem Anstieg der Vortage bis auf 23.800 Punkte konsolidiert der deutsche Leitindex seit gestern morgen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne an den Bewegungshochs - weder Bullen noch Bären können aktuell entscheidende Akzente setzen.

Dax-Ausblick:

Die fehlende Bewegungsdynamik ist keine Überraschung - in den USA war gestern ein Bankfeiertag und auch am heutigen Brückentag dürfte an der Wall Street wenig passieren, zumal der Handel ohnehin verkürzt stattfindet - die NYSE schließt bereits um 19 Uhr heute. Die charttechnische Einschätzung von gestern bleibt daher unverändert weiter bestehen.

Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Tage hat der Index zwar zunächst kurzfristig Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf, oberhalb der nun als Unterstützung fungierenden Zone um 23.600 Punkten bleiben etwaige Rücksetzer jedoch vorerst weiter kaufenswert. Erst ein nachhaltiger Rücksetzer unter die Marke von 23.600 Punkten dreht das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Verkäuferseite. Ein schönes Wochenende allen Lesern!