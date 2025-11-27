Solange diese Marke hält sind die Käufer am Zug

Dax-Widerstand 23.800 23.900 Dax-Unterstützung 23.100 23.600

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte gestern den angesprochenen Widerstand um 23.600 Punkte überwinden und legte im Anschluss weiter zu bis in den Bereich um 23.700 Punkte. Heute morgen gab es dann zunächst Anschlussorders auf der Oberseite und der Index kletterte zeitweise über die Marke von 23.800 Punkten.

Dax-Ausblick:

Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Tage hat der Index zwar zunächst kurzfristig Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf, oberhalb der nun als Unterstützung fungierenden Zone um 23.600 Punkten bleiben etwaige Rücksetzer jedoch vorerst weiter kaufwenswert.

Erst ein nachhaltiger Rücksetzer unter die Marke von 23.600 Punkten dreht das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Verkäuferseite. Am Nachmittag ist heute nicht mit größeren Impulsen zu rechnen - die Wall Street bleibt feiertags bedingt geschlossen ("Thanksgiving").