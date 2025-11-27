W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 27.11.2025

Solange diese Marke hält sind die Käufer am Zug

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.80023.900
Dax-Unterstützung23.10023.600

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte gestern den angesprochenen Widerstand um 23.600 Punkte überwinden und legte im Anschluss weiter zu bis in den Bereich um 23.700 Punkte. Heute morgen gab es dann zunächst Anschlussorders auf der Oberseite und der Index kletterte zeitweise über die Marke von 23.800 Punkten.

Dax-Ausblick: 

Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Tage hat der Index zwar zunächst kurzfristig Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf, oberhalb der nun als Unterstützung fungierenden Zone um 23.600 Punkten bleiben etwaige Rücksetzer jedoch vorerst weiter kaufwenswert.

Erst ein nachhaltiger Rücksetzer unter die Marke von 23.600 Punkten dreht das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Verkäuferseite. Am Nachmittag ist heute nicht mit größeren Impulsen zu rechnen - die Wall Street bleibt feiertags bedingt geschlossen ("Thanksgiving").

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S1L) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 10,00 (Stand: 27.11.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU5EAW) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 8,00 (Stand: 27.11.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

