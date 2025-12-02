W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 02.12.2025

Weihnachtsrally im Dax ist vorerst nicht in Sicht

Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.75023.900
Dax-Unterstützung23.40023.600

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex geriet gestern zum Start in den neuen Monat zwischenzeitlich unter kräftigen Verkaufsdruck und verlor zeitweise knapp 400 Punkte vom Vorwochenhoch, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Diese Stabilisierung setzte sich heute morgen zunächst weiter fort, kam aber nicht über den Bereich des gestrigen Xetra-Eröffnungsniveaus im Bereich 23.700/50 Punkte hinaus.

Dax-Ausblick: 

Dieser Bereich (Linie rot im Stundenchart unten) ist aktuell der entscheidende Widerstandsbereich, den es zu knacken gilt. Gelingt dies nicht, rücken schnell wieder die gestrigen Tagestiefs im mittleren 23.400er Bereich auf die Agenda der Händler.

Unterhalb von 23.700 Punkten dominieren somit kurzfristig klar die Abwärtsrisiken im Dax, neue nachhaltige Kaufsignale entstehen ohnehin erst oberhalb von 23.900 Punkte. Eine Weihnachtsrally lässt sich aus dem kurzfristigen Chartbild daher derzeit (noch) nicht ableiten.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S1L) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 10,00 (Stand: 02.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU5EAW) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 8,00 (Stand: 02.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

