Dax-Widerstand 23.750 23.900 Dax-Unterstützung 23.400 23.600

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex geriet gestern zum Start in den neuen Monat zwischenzeitlich unter kräftigen Verkaufsdruck und verlor zeitweise knapp 400 Punkte vom Vorwochenhoch, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Diese Stabilisierung setzte sich heute morgen zunächst weiter fort, kam aber nicht über den Bereich des gestrigen Xetra-Eröffnungsniveaus im Bereich 23.700/50 Punkte hinaus.

Dax-Ausblick:

Dieser Bereich (Linie rot im Stundenchart unten) ist aktuell der entscheidende Widerstandsbereich, den es zu knacken gilt. Gelingt dies nicht, rücken schnell wieder die gestrigen Tagestiefs im mittleren 23.400er Bereich auf die Agenda der Händler.

Unterhalb von 23.700 Punkten dominieren somit kurzfristig klar die Abwärtsrisiken im Dax, neue nachhaltige Kaufsignale entstehen ohnehin erst oberhalb von 23.900 Punkte. Eine Weihnachtsrally lässt sich aus dem kurzfristigen Chartbild daher derzeit (noch) nicht ableiten.