Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.12.2025

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Apex Critical Metals
|Bericht 1. Quartal 2026
|C3.ai
|Bericht 2. Quartal 2026
|Derichebourg
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Dollar Tree
|Bericht 3. Quartal 2025
|Falcon Metals
|Bericht 2. Quartal 2025
|Five Below
|Bericht 3. Quartal 2025
|Inditex
|Bericht 3. Quartal 2025
|Macy's
|Bericht 3. Quartal 2025
|National Bank of Canada
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PVH
|Bericht 3. Quartal 2025
|Royal Bank of Canada
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Salesforce
|Bericht 3. Quartal 2026
|Snowflake
|Bericht 3. Quartal 2026
|UiPath
|Bericht 3. Quartal 2026
|Yellow Cake
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
