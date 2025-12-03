W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.12.2025

onvista · Uhr
KI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Apex Critical MetalsBericht 1. Quartal 2026
C3.aiBericht 2. Quartal 2026
DerichebourgBericht Geschäftsjahr 2025
Dollar TreeBericht 3. Quartal 2025
Falcon MetalsBericht 2. Quartal 2025
Five BelowBericht 3. Quartal 2025
InditexBericht 3. Quartal 2025
Macy'sBericht 3. Quartal 2025
National Bank of CanadaBericht Geschäftsjahr 2025
PVHBericht 3. Quartal 2025
Royal Bank of CanadaBericht Geschäftsjahr 2025
SalesforceBericht 3. Quartal 2026
SnowflakeBericht 3. Quartal 2026
UiPathBericht 3. Quartal 2026
Yellow CakeBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Salesforce
Apex Critical Metals
Snowflake
UiPath
C3.ai
Inditex
Royal Bank of Canada
Yellow Cake
Macy's
Dollar Tree
Derichebourg
Five Below
Falcon Metals
PVH
National Bank of Canada

