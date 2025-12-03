IRW-News: ACCESS Newswire: Die KI-gestützte Unison Planning(TM)-Plattform von OMP verbessert die Agilität der Lieferkette für McCormick & Co.

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die KI-gestützte Unison Planning(TM)-Plattform von OMP verbessert die Agilität der Lieferkette für McCormick & Co.

ATLANTA, GA / ACCESS Newswire / 2. Dezember 2025 / OMP unterstützt McCormick & Co., den weltweit führenden Anbieter von Aromen, mit einer KI-gestützten und autonomen Initiative zur Betriebsplanung. Diese Partnerschaft ermöglicht es McCormick, sowohl die Auftragsfertigung (ATO) als auch die Lagerfertigung (MTS) innerhalb der Unison PlanningTM-Plattform zu verwalten.

Die Initiative befasst sich mit zentralen Herausforderungen, darunter die Ausbalancierung von ATO- und MTS-Produktion auf gemeinsamen Fertigungslinien, die Verbesserung von Bestandsprognosen durch qualitätsbasierte Lagerfreigaben und das Kapazitätsmanagement bei schwankender Nachfrage. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Teams in Nordamerika und EMEA sowie eine nahtlose Integration von SAP in die operative Planungsfunktionalität von Unison Planning. Die ersten Implementierungen werden in Kanada und den Vereinigten Staaten erfolgen, bevor sie auf die Regionen EMEA und APAC ausgeweitet werden.

Durch die Partnerschaft mit OMP implementiert McCormick eine autonome, entscheidungsorientierte Planung auf Basis von agentenbasierter KI, um die Verwaltung von Produktion und Lagerbeständen zu transformieren. Die Lösung ermöglicht es den Teams von McCormick, sowohl kundenspezifische als auch Standardprodukte effektiver zu planen, sich schnell an Veränderungen in der Nachfrage oder im Angebot anzupassen und intelligentere Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Das Ergebnis ist eine reaktionsfähigere Lieferkette, die durch eine bessere Abstimmung zwischen Marktnachfrage und Produktionszeitplänen optimierte Kosten und Liquidität ermöglicht und durch Abfallreduzierung niedrigere Warenkosten unterstützt. Diese Verbesserungen dürften indirekt auch zu einem höheren Serviceniveau und einem verbesserten Umsatzwachstum führen.

Wir sind sehr begeistert von dieser Technologie als Teil unserer Roadmap für die digitale Transformation, sagt Whitney Shlesinger, VP of Global Planning and Logistics. Wir setzen auf KI, um die Effizienz zu verbessern, Kosten zu senken und unsere Lieferkette gegen Schwankungen zu stärken.

McCormick zeigt, wie autonome Planung, die Befähigung von Planern und die Abstimmung mit der Führungsebene die Widerstandsfähigkeit stärken können, sagt Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP. Gemeinsam integrieren wir KI so, dass sie Agilität, Zusammenarbeit und Innovation in der gesamten Lieferkette unterstützt.

Über McCormick

McCormick & Company, Incorporated ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Aromen. Mit einem Jahresumsatz von über 6,7 Milliarden US-Dollar in 150 Ländern und Territorien produzieren, vermarkten und vertreiben wir Kräuter, Gewürze, Würzmittel, Würzsoßen und Aromen für die gesamte Lebensmittel- und Getränkeindustrie, einschließlich Einzelhändler, Lebensmittelhersteller und Gastronomiebetriebe. Zu unseren beliebtesten Marken mit eingetragenen Markenzeichen gehören McCormick, French's, Frank's RedHot, Stubb's, OLD BAY, Lawry's, Zatarain's, Ducros, Vahiné, Cholula, Schwartz, Kamis, DaQiao, Club House, Aeroplane, Gourmet Garden, FONA und Giotti. Die Breite und Reichweite unseres Portfolios versetzt uns in die einzigartige Lage, die Nachfrage der Verbraucher nach Geschmack in jedem Schluck und Bissen durch unsere Produkte und die Produkte unserer Kunden zu bedienen. Wir sind in zwei Segmenten tätig, Consumer und Flavor Solutions, die sich gegenseitig ergänzen und unsere Differenzierung stärken. Die Größe, die Erkenntnisse und die Technologie, die wir aus beiden Segmenten nutzen, sind für die Förderung eines nachhaltigen Wachstums von großer Bedeutung.

McCormick wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hunt Valley, Maryland, USA. Das Unternehmen orientiert sich an seinen Grundsätzen und hat sich seinem Ziel verschrieben: Gemeinsam für die Zukunft des Geschmacks einzustehen. McCormick hat die Vision einer Welt, die durch Geschmack vereint ist, in der Gesundheit, Nachhaltigkeit und Genuss Hand in Hand gehen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mccormickcorporation.com oder folgen Sie McCormick & Company auf Instagram und LinkedIn.

Über OMP

OMP hilft Unternehmen, die vor komplexen Planungsherausforderungen stehen, sich zu profilieren, zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Supply-Chain-Planungslösung auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden aus einer Vielzahl von Branchen profitieren von der einzigartigen Unison Planning-Lösung von OMP.

