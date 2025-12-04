W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Drei Digitalisierungsstudie 2025: Schon zwei von drei Unternehmen nutzen KI.

Wien (APA-ots) - - Wettbewerbsdruck und KI-Vormarsch sorgen für  
Digitalisierungsschub: 
Österreichs Mittelstand im EU-Vergleich im Mittelfeld. 

- Investitionstreiber 2026: IoT, Cloud, SD-WAN, Data Analytics und 
KI. 

- Sprunghafter Anstieg bei KI-Nutzung: 68 Prozent verwenden KI-Tools. 

- Cyber-Security: 47 Prozent von Cyberkriminalität betroffen, viele 
unterschätzen Gefahren. 

- Home-Office Nutzung bei Österreichs Unternehmen stabil. 

- Karim Taga: Für Vorreiterrolle Österreichs bei KI bedarf es 
digitale Bildung, Technologieoffenheit und klare, zukunftsorientierte 
Rahmenbedingungen. 

Österreichs Mittelstand reagiert auf geopolitische Veränderungen und 
steigenden Wettbewerbsdruck mit einer verstärkten Nutzung von 
Schlüsseltechnologien wie KI, Cloud Computing und Data Analytics. Das 
zeigt die heute veröffentlichte Digitalisierungsstudie 2025, die der 
Telekommunikations-Komplettanbieter Drei beim Marktforschungsinstitut 
marketmind in Auftrag gegeben hat. 

Bereits mehr als zwei Drittel der Unternehmen nutzen demnach für 
ihre Arbeit mittlerweile künstliche Intelligenz. Auch in allen 
anderen Schlüsseltechnologien - bei der Software- und Speicher- 
Nutzung in der Cloud, im Bereich Datenanalysen und beim Internet der 
Dinge - haben die heimischen Unternehmen laut Umfrage einen Sprung 
nach vorne gemacht. Österreich liegt damit im Eurostat-Vergleich 
weiterhin im europäischen Mittelfeld. In manchen Bereichen - vor 
allem in der digitalen Sicherheit - gibt es aber noch viel zu tun. 

Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Angetrieben vom KI-Boom stehen wir 
am Übergang zu einer neuen, intensiven Phase der Digitalisierung. 
Jedes zweite Unternehmen hält KI zukünftig für 
wettbewerbsentscheidend. Prozesse müssen deshalb von Grund auf neu 
gedacht und effizienter gestaltet werden, statt sie nur digital 
abzubilden." 

Zwtl.: 68 Prozent nutzen bereits KI-Anwendungen - Fragezeichen 
Datensicherheit 

Während 2023 erst zehn Prozent der mittelständischen Unternehmen 
KI-Technologien genutzt haben, geben aktuell schon 68 Prozent der 
Betriebe an, dass sie KI zumindest als Large Language Models wie 
ChatGPT im Unternehmen verwenden, so die Studie, für die heuer im 
Herbst 850 österreichische Unternehmen zwischen 10 und 249 
Mitarbeitenden befragt wurden. 

Allerdings herrscht dabei noch eine Kluft zwischen punktueller 
Nutzung und strategischer Einbindung: Spezifisch setzen aktuell 29 
Prozent der Betriebe KI ein. Aber nur jedes fünfte Unternehmen sieht 
seine KI-Nutzung aktuell am gewünschten Stand. Während im vergangenen 
Jahr 13 Prozent KI-Expertise zugekauft haben, planen dies 28 Prozent 
in den kommenden zwölf Monaten. Die häufigsten Anwendungsbereiche 
betreffen tägliche Arbeitsprozesse (26 Prozent), den Ersatz der 
Internetsuche (22 Prozent), den Kundenkontakt (zehn Prozent) und 
Produktionsabläufe (acht Prozent). Fragezeichen gibt es vor allem 
noch beim Thema Datensicherheit: Bei 60 Prozent aller heimischen 
Unternehmen herrscht in diesem Punkt nach wie vor große Skepsis 
gegenüber dem KI-Einsatz. 

Für Drei CEO Rudolf Schrefl und Karim Taga, Managing Partner von 
Arthur D. Little Austria , braucht es deshalb klare 
Rahmenbedingungen. "Für den erfolgreichen Einsatz von KI ist es noch 
lange nicht zu spät - doch zuerst müssen Bund und Behörden ihre 
Hausaufgaben machen. Österreich hat schon einmal bewiesen, dass es an 
die Weltspitze gehören kann: 2006 waren wir bereits Nummer 1 im E- 
Government - das Erfolgsrezept dafür kennen wir also. Jetzt müssen 
wir es wieder anwenden", so Taga. 

Zwtl.: Aufholbedarf bei Digitalstrategien und Cyber-Security 

Mittelständische Unternehmen verfügen oft nicht über die 
notwendigen Ressourcen, um Schlüsseltechnologien strategisch 
einzusetzen. 56 Prozent aller Betriebe zwischen 10 und 19 
Mitarbeitenden haben keine Digitalstrategie. Drei Viertel der 
Betriebe, die KI nutzen, fehlt es an einer KI-Richtlinie. 

Auch im Bereich Cyber-Security ist noch Luft nach oben: 45 
Prozent der Unternehmen schätzen die Gefahren von Cyberkriminalität 
gering ein. Dabei ist es bei fast jedem zweiten Betrieb (47 Prozent) 
bereits zu Vorfällen gekommen. Etwa 16 Prozent sind mehrmals im Jahr 
davon betroffen, bei Betrieben zwischen 50 und 249 Mitarbeitenden 
liegt dieser Anteil sogar bei 28 Prozent. Die häufigsten Vorfälle 
betreffen Phishing und Social Engineering (20 Prozent) sowie Malware- 
Infektionen (17 Prozent). 

Zwtl.: Investitionen in Cloud, IoT, SD-WAN und Data Analytics 

Die Nutzung von Cloud Services ist von 2023 auf 2025 um 16 
Prozentpunkte auf 61 Prozent gestiegen. 29 Prozent der Unternehmen 
nutzen datenbasierte Analysen. In den kommenden zwölf Monaten wollen 
die Betriebe vermehrt in Schlüsseltechnologien investieren, die auf 
die Vernetzung von Geräten, Standorten und Arbeitsabläufen sowie die 
Prozessoptimierung abzielen: je 17 Prozent in Cloud Services, IoT- 
Anwendungen sowie SD-WAN (intelligentes, softwaregesteuertes 
Unternehmensnetz), zwölf Prozent in Data Analytics und jedes zehnte 
Unternehmen in sichere Private Networks. Resilienz und 
Verbesserungspotenziale stehen dabei im Vordergrund: Vier von fünf 
Unternehmen sehen die Prozessoptimierung als größten Vorteil, gefolgt 
von der Stärkung der Kundenbeziehung (71 Prozent). An dritter Stelle 
liegt der verbesserte Einsatz finanzieller Mittel und Ressourcen (66 
Prozent). 

Drei CEO Rudolf Schrefl : "Die Digitalisierung wird als Hebel für 
Prozessoptimierung, Kundenbindung und Effizienz erkannt, aber es 
fehlt oft an einer Strategie und nachhaltigen Verankerung im 
Unternehmen. Der Mittelstand steht am digitalen Wendepunkt. Deshalb 
benötigt Österreichs Wirtschaft jetzt mehr denn je investitions- und 
chancenorientierte Rahmenbedingungen, Bürokratieabbau sowie 
Rechtssicherheit und ein chancenorientiertes Mindset, das auf 
Beratung statt Bestrafung abzielt." 

Zwtl.: Home-Office und virtuelle Meetings sind gekommen, um zu 
bleiben 

Home-Office wird in jedem zweiten Unternehmen angeboten. Die 
Nutzung hat sich im vergangenen Jahr nochmals leicht erhöht, wobei 
der Einsatz je nach Branche stark variiert. Während 73 Prozent des 
IKT-Sektors Home-Office nutzt, sind es im Handel 39 Prozent und in 
der Baubranche 34 Prozent. Virtuelle Meetings sind auch lange nach 
der Pandemie Usus: Vier von fünf Betrieben nutzen hybride 
Kollaborationsformen wie Teams oder Google Meets, bei einem Viertel 
der Unternehmen hat sich die Nutzung zuletzt gesteigert. Kleinere 
Unternehmen verwenden Online-Meetings seltener, bei Firmen ab 20 
Mitarbeitenden liegt die Anwendung bei weit über 90 Prozent. 

Zwtl.: Smart Data & Infrastruktur-Lösungen für Unternehmen 

Drei unterstützt heimische Unternehmen dabei, das volle Potenzial 
der Digitalisierung mit Smart Data- und Infrastruktur-Lösungen zu 
nutzen: von Smart Management-Plattformen bis zu Cloud-Lösungen, von 
anonymisierten Motion Insights Datenanalysen, Digital Signage und 
Sicherheitslösungen bis zu LoRaWAN und 5G Standalone Private 
Networks. Drei Business begleitet Firmen von der ersten Idee bis zur 
fertigen Umsetzung mit individueller Beratung für alle 
Unternehmensgrößen. Mehr auf www.drei.at/business 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Über Arthur D. Little. 
Arthur D. Little zählt seit 1886 zu den Innovationsführern in der 
Consultingbranche. Wir sind ein anerkannter Experte für Unternehmen, 
die Strategie, Innovation und Transformation in technologieintensiven 
und konvergierenden Branchen verbinden wollen. Arthur D. Little 
navigiert Kunden durch sich verändernde Märkte und Ökosysteme und 
unterstützt sie dabei, in diesem Wandel die führende und gestaltende 
Rolle einzunehmen. Unsere MitarbeiterInnen verfügen über 
tiefgreifende Industrieerfahrung und kennen die Trends von morgen und 
ihre Auswirkungen auf einzelne Branchen. Arthur D. Little unterhält 
Büros in den wichtigsten Wirtschaftszentren weltweit. Wir sind stolz 
darauf, für viele der Fortune 1000 Unternehmen weltweit sowie andere 
Marktführer und Organisationen des öffentlichen Sektors tätig zu 
sein. 

Passende Fotos zum Pressegespräch mit Drei CEO Rudolf Schrefl und 
Karim Taga, Managing Partner von Arthur D. Little Austria finden Sie 
in der APA-Fotogalerie . 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Petra Jakob 
   Head of Corporate Communications 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: petra.jakob@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0131    2025-12-04/11:38
