W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Reminder: Einladung zum Pressegespräch Drei...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: Reminder: Einladung zum Pressegespräch Drei Digitalisierungsstudie 2025

Wien (APA-ots) - Drei Digitalisierungsstudie 2025  
Ist Österreichs Mittelstand für die nächste Phase der Digitalisierung 
gerüstet? 

am Donnerstag, 4. Dezember 2025 um 09:30 Uhr 
im APA Pressezentrum und im Livestream 

Ihre Gesprächspartner 

Rudolf Schrefl, CEO Drei Österreich 

Dr. Karim Taga, Managing Partner Arthur D. Little (ADL) 

Ort: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien 

Der Einsatz von KI, Cloud Computing und Data Analytics steigt 
weltweit sprunghaft an und eröffnet neue Potentiale für die 
Optimierung von Arbeitsprozessen. Das gilt auch für mittelständische 
Unternehmen in Österreich, bei denen sich - getrieben vom 
Wettbewerbsdruck und der KI - deutliche Fortschritte in der 
Digitalisierung abzeichnen. Schon heute betrachten 6 von 10 
Unternehmen den Einsatz von KI als wettbewerbsentscheidend. 

Im Auftrag von Drei hat marketmind in diesem Jahr bereits zum 
neunten Mal den Stand der Digitalisierung für Österreichs Wirtschaft 
erhoben und mehr als 800 Unternehmen befragt: Wie stark sind sie 
digitalisiert, welche Digitalisierungsthemen stehen im Fokus und wo 
gibt es noch Aufholbedarf? Die diesjährige Untersuchung setzt zudem 
einen besonderen Fokus die Themen hybrides Arbeiten und Cyber- 
Security. 

Beim Pressegespräch am 4. Dezember möchten wir Ihnen die 
wichtigsten Studienergebnisse vorstellen. 

Anmeldung 
Das Pressegespräch bieten wir in Hybridform an. Bitte geben Sie uns 
per Mail an presse@drei.com bekannt, ob Sie den Termin live im APA 
Pressezentrum oder per Stream wahrnehmen möchten. Den Streaminglink 
senden wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung zu. Wir freuen uns auf Sie. 

Freundliche Grüße, Petra Jakob und Tom Tesch 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Pressesprecher 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0080    2025-12-01/11:30
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden