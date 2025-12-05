Dax-Widerstand 24.050 24.400 Dax-Unterstützung 23.400 23.900

Dax-Rückblick:

Die Verkäufer bekamen gestern nicht wirklich einen Fuß in die Tür im Dax und da es keinen nennenswerten Gegenwind von der Wall Street gab, sprang der deutsche Leitindex am heutigen Vormittag über die Marke von 24.000 Punkten, bevor erste Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Nach dem Anstieg über die 24.000er Marke gab es am Vormittag Verkaufsinteresse im Bereich der Abwärtskurslücke vom 14. November (roter Bereich im Stundenchart unten), aber wirklicher Druck nach unten kam bislang nicht auf.

Daran dürfte sich vor dem Wochenende aller Voraussicht nach auch wenig ändern, vorausgesetzt, die US-Inflationsdaten (PCE-Preisindex) am Nachmittag bringen keine größeren Überraschungen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!