Dax Chartanalyse 05.12.2025
Dax setzt Aufwärtstrend vor US-Inflationsdaten weiter fort
onvista · Uhr
|Dax-Widerstand
|24.050
|24.400
|Dax-Unterstützung
|23.400
|23.900
Dax-Rückblick:
Die Verkäufer bekamen gestern nicht wirklich einen Fuß in die Tür im Dax und da es keinen nennenswerten Gegenwind von der Wall Street gab, sprang der deutsche Leitindex am heutigen Vormittag über die Marke von 24.000 Punkten, bevor erste Gewinnmitnahmen einsetzten.
Dax-Ausblick:
Nach dem Anstieg über die 24.000er Marke gab es am Vormittag Verkaufsinteresse im Bereich der Abwärtskurslücke vom 14. November (roter Bereich im Stundenchart unten), aber wirklicher Druck nach unten kam bislang nicht auf.
Daran dürfte sich vor dem Wochenende aller Voraussicht nach auch wenig ändern, vorausgesetzt, die US-Inflationsdaten (PCE-Preisindex) am Nachmittag bringen keine größeren Überraschungen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!
Quelle: Tradingview
