IRW-News: The FUTR Corporation: The FUTR Corporation schließt mit Tax Max ein Partnerabkommen für den nationalen Vertrieb und erweitert seine Präsenz im US-Autohandel

IRW-PRESS: The FUTR Corporation: The FUTR Corporation schließt mit Tax Max ein Partnerabkommen für den nationalen Vertrieb und erweitert seine Präsenz im US-Autohandel

Strategische Vereinbarung verschafft FUTR ein um rund 400 % größeres Netzwerk im Automobileinzelhandel und stärkt damit die nationale Reichweite des Unternehmens im Autofinanzierungssektor

Toronto, Kanada - 20. November 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC)(OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) (FUTR oder das Unternehmen), eine KI-gestützte Verbraucherfinanzplattform, die es Menschen ermöglicht, den Wert ihrer Daten zu monetarisieren, zu verwalten und auszugeben, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit der Firma Tax Max, einem führenden Anbieter von Steuer- und Finanzdienstleistungen für die Automobilbranche, ein Partnerabkommen für den nationalen Vertrieb unterzeichnet hat. Im Rahmen der Partnerschaft wird FUTRs Autokreditvariante mit Zahlung im Zwei-Wochen-Intervall in das landesweite Tax Max-Netzwerk mit Hunderten von Händlern eingeführt und damit ein wichtiger Meilenstein für FUTRs Expansion im Segment Automobilhandel und -finanzierung erreicht.

Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird Tax Max als exklusiver Vertriebspartner von FUTR für Autokaufverträge mit Zahlungsplan innerhalb seines Steuer- und Händlernetzwerks fungieren. Mit dem von FUTR Payments eingeführten zweiwöchigen Kfz-Zahlungsprogramm werden die üblichen monatlichen Kfz-Ratenzahlungen in kleinere, automatisierte Ratenzahlungen nach einem individuell anpassbaren Zeitplan aufgeteilt. So können die Konsumenten ihr Budget effektiver verwalten und Händler Zahlungsrückstände reduzieren bzw. die Zufriedenheit der Kunden steigern. Dank der Vereinbarung vergrößert sich das Händlernetzwerk von FUTR um ca. 400 % und das Unternehmen kann seine nationale Präsenz im Automobilhandel weiter ausbauen.

Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Strategie, FUTR Payments in hochwertigen Finanzkanälen für Unternehmen zu etablieren, so Alex McDougall, President von The FUTR Corporation. Tax Max hat eines der vertrauenswürdigsten Händlernetzwerke in der gesamten US-Automobilbranche aufgebaut. Gemeinsam bieten wir Händlern die Möglichkeit, ihre Kundenbeziehungen zu stärken, gleichzeitig können Konsumenten besser und flexibler Einfluss auf ihre fahrzeugbezogenen Zahlungen nehmen. Mit dieser Vereinbarung können wir unsere Präsenz unmittelbar auf Hunderte von Händler ausweiten, unseren auf Compliance ausgerichteten Ansatz stärken und im Zuge des weiteren Ausbaus unserer Plattform 2.0 zusätzliche FUTR-Dienstleistungen in dieses wachstumsstarke Netzwerk einbringen.

Bill Neylan, Chief Executive Officer von Tax Max, meint dazu: Tax Max war es stets ein Anliegen, innovative Finanzlösungen zu entwickeln, die unsere Handelspartner und deren Kunden unterstützen. FUTR Payments bietet Fahrzeughaltern eine einfache und transparente Möglichkeit, ihre Kredite im Blick zu behalten. Gleichzeitig bekommen die Händler ein erprobtes Werkzeug an die Hand, das Zahlungsrückstände vermeidet und die Zufriedenheit steigert. Diese Partnerschaft, von der beide Seiten profitieren, ist auf Skalierung ausgelegt.

FUTR Payments arbeitet mit einer proprietären, KI-gestützten Infrastruktur, die entwickelt wurde, um die Zahlungsabwicklung zu automatisieren, Dokumenten-Workflows zu verwalten und Echtzeit-Berichte für alle teilnehmenden Händler zu unterstützen. Die Architektur der Plattform gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, den Konsumentenschutz und den sicheren Geldtransfer über eine FDIC-versicherte Verwahrkontostruktur. Alle teilnehmenden Kunden profitieren im Rahmen der Datenschutz- und Verbraucherrechtsvorschriften von FUTR von einer vollständigen Offenlegung, transparenten Preisen und einem risikofreien Testzeitraum. Wie bereits angekündigt, hat FUTR vor Kurzem das Zahlungssystem Payments 2.0 eingeführt - eine schnellere, modernere Kfz-Zahlungsplattform, die Händlern bei der raschen Kundenakquise hilft.

Die Partnerschaft wird für eine Erstlaufzeit von 36 Monaten abgeschlossen, es gibt jedoch Pläne für eine Verlängerung, wenn FUTR den Kreis der integrierten Händler und Kreditgeber und die eingebetteten Finanzdienstleistungen auf Landesebene erweitert. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Über The FUTR Corporation

Die KI-Agenten-App von FUTR konzentriert sich darauf, durch ein einzigartiges Belohnungssystem zur Datenmonetarisierung, personalisierte Angebote sowie ein agentenbasiertes intelligentes Zahlungsmanagement Geld in die Geldbörsen der Verbraucher zurückfließen zu lassen. Mit der KI-Agenten-App von FUTR können Unternehmen für die Bereitstellung von Daten von Verbrauchern, die deren Verwendung zugestimmt haben, an den Agenten belohnt werden, und Marken können diese Daten nutzen, um die Personalisierung und Kundenakquise zu verbessern.

www.thefutrcorp.com

Über Tax Max

Tax Max unterstützt als führender Partner bei der Erstellung von Einkommensteuererklärungen für Autohäuser Tausende von Händler in den Vereinigten Staaten. Dank der innovativen Tax Max-Marketingprogramme sind Autohäuser in der Lage, nach dem Einreichen der W-2-Formulare ihrer Kunden noch am selben Tag eine Anzahlung zu erwirken, was den Verkauf beschleunigt und das Kauferlebnis insgesamt verbessert.

Damit die Händler in den vollen Genuss aller Steuervergünstigungen kommen, bietet Tax Max vier strategisch konzipierte Programme an. Dazu zählen das Programm File & Drive im ersten Quartal, mit dem die Kunden ihre Steuererklärung einreichen und Rückerstattungen sofort für einen Fahrzeugkauf verwenden können; das Pre-Season-Programm im vierten Quartal, mit dem Händler schon vor dem offiziellen Saisonstart frühzeitig Steuergeschäfte abschließen können; und das Collections-Programm, das Kunden mit Zahlungsrückständen dabei hilft, ihre zu erwartenden Rückerstattungen zur Begleichung ihrer ausstehenden Rechnungen zu verwenden. Darüber hinaus bieten die Tax Season Consulting Groups praktische Unterstützung; Tax Max steht den Autohäusern bei der Verwaltung und Optimierung ihrer gesamten Abläufe während der Steuerperiode zur Seite.

Tax Max ist auf saisonale Steuerlösungen und innovative Verbraucherfinanzierungsstrategien spezialisiert und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Händlern zu höheren Gewinnen zu verhelfen, ihren Cashflow zu verbessern und Kunden landesweit eine optimierte und zufriedenstellende Nutzererfahrung zu bieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze) enthalten, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie glauben, voraussehen, prognostizieren, erwarten, beabsichtigen, planen, werden, können, schätzen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Unternehmens und umfassen unter anderem Aussagen über den zukünftigen Erfolg der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weiterführende Informationen über The FUTR Corporation erhalten Sie über: Jason Ewart, EVP, unter der Rufnummer 416-580-0721.

Ansprechpartner für Medien und Anleger

KCSA Strategic Communications

E-Mail: futr@kcsa.com

Tel: (212) 896-1254

Oder/

Tel: 416-580-0721 | E-Mail: ir@thefutrcorp.com

Kontaktdaten Tax Max

E-Mail: trs@taxrefundservices.com

Tel: (813) 987-2199

www.TaxMax.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82084

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82084&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3609521057

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.