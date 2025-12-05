Präsidentschaftskandidat in Honduras wirft Trump Einmischung in Wahl vor

- von Emily Green

Tegucigalpa, 05. Dez (Reuters) - Der honduranische Präsidentschaftskandidat Salvador Nasralla wirft US-Präsident Donald Trump eine Einmischung in die Wahl in dem mittelamerikanischen Land vor und macht ihn für seinen schwindenden Vorsprung verantwortlich.

Nach Auszählung von rund 87 Prozent der Stimmen lag Nasralla am Donnerstag mit 39,38 Prozent knapp hinter dem konservativen Kandidaten Nasry Asfura, der auf 40,27 Prozent kam. Die Wahlbehörde des Landes teilte mit, dass rund 17 Prozent der Stimmzettel "Unstimmigkeiten" aufwiesen und überprüft werden müssten, wodurch sich das Ergebnis noch ändern kann.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Nasralla, Trumps überraschende Unterstützung für Asfura in der vergangenen Woche habe das Rennen gedreht. "Das hat mir geschadet, denn ich habe mit einem viel größeren Vorsprung gewonnen", sagte Nasralla. Er wies die Bezeichnung Trumps zurück, er sei ein "Grenzfall eines Kommunisten". Nasralla, der sich selbst als Mitte-Rechts-Politiker bezeichnet, kritisierte zudem die Begnadigung des ehemaligen honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernandez durch Trump am Vorabend der Wahl. Hernandez verbüßte in den USA eine 45-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels. "Ich denke, er verdient eine Strafe in Honduras", sagte Nasralla. "Die honduranische Justiz muss ihn strafrechtlich verfolgen und bestrafen."

Angesichts von Unterbrechungen bei der Auszählung und Betrugsvorwürfen beschuldigt Nasralla seine Rivalen, ihm den Wahlsieg stehlen zu wollen. Sein Verdacht habe sich am Donnerstagmorgen erhärtet, als die Webseite der Wahlbehörde plötzlich nicht mehr erreichbar gewesen sei. Als sie wieder online gegangen sei, habe sich sein knapper Vorsprung in einen leichten Rückstand verkehrt. "Das deutet darauf hin, dass sich ein Algorithmus geändert hat, der sich nicht hätte ändern dürfen", fügte er hinzu, räumte jedoch ein, keine Beweise für ein Fehlverhalten zu haben. Die Wahlleitung rief zur Ruhe auf und verwies auf technische Probleme.

WIRD "DIE HÖLLE LOS SEIN"

Bereits die Präsidentschaftswahl 2017 war von Betrugsvorwürfen überschattet. Die konservative Nationale Partei von Asfura pflegte unter dem von 2014 bis 2022 regierenden Hernandez eine enge Partnerschaft mit Washington. Trump hat aus seinem Ziel, einen Block konservativer Verbündeter in der Region zu schmieden, kein Geheimnis gemacht. Er selbst hatte am Montag, als Asfura im Auszählungsergebnis vorn lag, ohne Beweise von möglichem Betrug gesprochen und erklärt, es werde "die Hölle los sein", wenn die Ergebnisse geändert würden.

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hat bislang keine Manipulationen festgestellt. Andere Experten führen die Verzögerungen bei der Auszählung eher auf Inkompetenz als auf Betrug zurück. "Sie alle haben dazu beigetragen, ein ziemlich schwaches und kaputtes Wahlsystem aufzubauen, und dies ist ein Nebenprodukt all dieser internen Auseinandersetzungen, die wochen- und monatelang andauerten", sagte Eric Olson, ein Experte für honduranische Politik bei der Seattle International Foundation.

