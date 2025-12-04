Dax Chartanalyse 04.12.2025
Dax-Anstieg kann bislang nicht überzeugen
|Dax-Widerstand
|23.750
|23.900
|Dax-Unterstützung
|23.400
|23.600
Dax-Rückblick:
Der Dax startete nach positiven Vorgaben aus Asien erneut mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und kletterte am Vormittag kurzzeitig über den Widerstand um 23.900 Punkte, die Käufer wurden aber direkt in die Schranken verwiesen und der Index verlor im Anschluss wieder 100 Punkte vom Tageshoch.
Dax-Ausblick:
So lange kein nachhaltiger Ausbruch - per Stundenschlusskurs - über die Marke von 23.900 Punkte gelingt bleibe ich kurzfristig weiter skeptisch, was das weitere Aufwärtspotenzial im deutschen Leitindex anbelangt.
Bei einem Stimmungsumschwung würde schnell wieder der Bereich um 23.600/700 Punkte auf der Agenda stehen. Unter Chance-Risiko-Aspekten kommt daher auf dem aktuellen Kursniveau eher die Shortseite in Frage.
Quelle: Tradingview
