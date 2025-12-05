Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) wächst und steht kurz vor der 500-Millionen-Marke vor Börsengang

Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Ankauf

MEDIENMITTEILUNG

Erfolgreiche Akquisition in Lyss (BE)

Der SPSS IFC erweitert sein Portfolio um eine Light-Industrial-Liegenschaft am etablierten Gewerbestandort Lyss. Die Immobilie bietet hohe Flexibilität, gute Erreichbarkeit und erfüllt alle Anforderungen an eine vielseitig nutzbare Gewerbeimmobilie. Die Mieterin zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Hebe-, Verbindungs- und Verankerungstechnologien und ist zugleich Teil eines international führenden Baustoffkonzerns. Der 15-jährige Triple-Net-Mietvertrag bietet der Mieterin langfristige Planungssicherheit.

Portfoliowachstum

Mit der Akquisition steigt das Portfolio auf nahezu CHF 500 Mio. Die Transaktion ist ein weiterer Schritt in der konsequenten Umsetzung der angekündigten Strategie und stärkt die Allokation durch den Ausbau des Segments Light Industrial in der Deutschschweiz. Der langfristige Triple-Net-Mietvertrag erhöht die Portfolioeffizienz, generiert stabile Erträge und unterstützt das Ausschüttungsziel des Fonds.

Kapitalreserven sichern Investitionsflexibilität

Der SPSS IFC verfügt nach dieser Transaktion über gezielte Kapitalreserven, die eine schnelle Umsetzung weiterer strategiekonformer Investitionen ermöglichen. Damit bleibt der Fonds jederzeit handlungsfähig, um attraktive Opportunitäten zeitnah zu realisieren und das Portfolio qualitativ weiter auszubauen.

Geplante Kotierung am 9. Dezember 2025

Die FINMA hat die Umwandlung des SPSS IFC in einen Publikumsfonds genehmigt. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist für den 9. Dezember 2025 vorgesehen. Damit wird der Fonds einem breiteren Anlegerkreis zugänglich – sowohl für private als auch institutionelle Investoren.

Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) eröffnet Investoren Zugang zu einem attraktiven Portfolio von ertragsstarken Schweizer Gewerbeimmobilien. Bis zur Kotierung zum 9. Dezember 2025 richtet sich der Fonds ausschliesslich an institutionelle Anleger – mit der Umwandlung in einen Publikumsfonds steht er künftig auch privaten Investoren offen. Im Fokus stehen renditestarke Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten in der ganzen Schweiz. Der Fonds setzt auf breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und überzeugende Rendite-Risiko-Profile. Ziel ist es, stabile Erträge zu erwirtschaften und den Anlegerinnen und Anlegern regelmässig attraktive Ausschüttungen zu sichern. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei.

Zug, 5. Dezember 2025

Strategiekonformer Zukauf im Segment Light Industrial

Ideale Gewerbelage in Lyss mit hoher Nutzungsflexibilität

Langfristiger WAULT von 15 Jahren

Portfoliowert steigt auf knapp CHF 500 Mio.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Monika Gadola Hug, Head Client Relations Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swissAndrea Schaller, Media Relations Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions AG ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 13.7 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



