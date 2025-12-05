Trading-Chance L´Oreal: Kauf-Chance in europäischem Top-Wert

Basiskonsumgüter laufen weitestgehend unabhängig von den konjunkturellen Aufs und Abs, da zumindest einige davon unabdingbar sind und wir sie in unserem Alltag zwingend benötigen. Während man auf eine Tasse Kaffee oder auf Schokolade vielleicht eher verzichten kann, wenn man knapp bei Kasse ist, wird man seine Körperpflege eher nicht zurückfahren.

Was macht L'Oreal?

Das Kerngeschäft von L'Oréal umfasst die Produktion und den Vertrieb von Kosmetikprodukten und Schönheitsartikeln. Die Hauptgeschäftsbereiche gliedern sich in Consumer Products, Luxe, Professional Products und Active Cosmetics. Im Segment Consumer Products bietet L'Oreal ein breites Spektrum an Make-up, Haarpflege- und Hautpflegeprodukten, die hauptsächlich über Massenvertriebskanäle wie Supermärkte und Drogerien vermarktet werden. Der Bereich Luxe umfasst hochpreisige Marken und Produkte, die in exklusiven Vertriebskanälen wie Parfümerien, Kaufhäusern und eigenen Boutiquen verkauft werden. Im Segment Professional Products konzentriert sich L'Oréal auf die Entwicklung von Haarpflege- und Stylingprodukten, die speziell für Friseursalons bestimmt sind. Das Active Cosmetics Segment richtet sich mit dermatologischen Pflegeprodukten vor allem an Gesundheits- und Schönheitsspezialisten wie Dermatologen und Apotheken.

Fundamentale Entwicklung

Binnen der vergangenen 10 Jahre steigerte das Unternehmen seinen Profit von damals 5,84 Euro auf heute 11,43 Euro je Aktie. Der Operative Cashflow verbesserte sich im gleichen Zeitraum von 7,44 auf 16,86 Euro pro Anteilsschein. Die Verschuldung ist mit 16 Prozent recht niedrig. Die Netto-Marge liegt mit mehr als 13 Prozent auf einem überdurchschnittlichen Niveau. An der Börse ist das Unternehmen derzeit mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 28,9 leicht unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 31,5 bewertet.

Fortgeschrittene Konsolidierung

Eine europäische Erfolgsstory, die an die Entwicklung von Top-Aktien aus den Vereinigten Staaten erinnert. 1986 war der erste an der Börse festgestellt Kurs bei umgerechnet 3,36 Euro. Zwischenzeitlich markierte der Kurs in der Spitze sein Allzeithoch bei 461,85 Euro. Nach einem dynamischen Bullen-Run seit dem Korrekturtief 2009 bis 2021 konsolidiert der Aktienkurs seither auf hohem Niveau seitwärts. Unterstützungen lassen sich für 300 und 316 Euro ausmachen, Widerstände für 408 und besagtes Allzeithoch bei 461,85 Euro.

Prozyklische Käufe und Zukäufe bieten sich im Falle des Überwindens der Widerstände an. Antizyklische Einstiege erscheinen an den benannten Supports sinnvoll.

Quelle: www.tradingview.com

Vergleich mit den größten Konkurrenten

L'Oréal ist der weltweit führende Kosmetikkonzern nach Umsatz und Marktanteil. Die größten Konkurrenten sind Unilever, The Estée Lauder Companies, Procter & Gamble (P&G), Shiseido und Coty.

2024 machte L´Oreal einen Rekordgewinn und ein Vielfaches an Umsatz gegenüber seinen größten Konkurrenten. 43 Milliarden Umsatz von L´Oreal stehen 14,3 Milliarden bei Estée Lauder und 5,8 Milliarden bei Coty zu Buche.

· Marktführerschaft: L'Oréal ist mit einem jährlichen Umsatz von über 40 Milliarden Euro unangefochtener Marktführer und erwirtschaftet deutlich mehr Umsatz als der zweitplatzierte Wettbewerber.

· Rentabilität: L'Oréal meldete für 2024 eine Rekord-Betriebsmarge von 20 % und einen gestiegenen Gewinn, was auf eine starke finanzielle Gesundheit hinweist.

· Wettbewerb: Hauptkonkurrenten wie Estée Lauder und Coty weisen im Vergleich zu L'Oréal geringere Umsätze auf. Insbesondere Estée Lauder verzeichnete im letzten gemeldeten Geschäftsjahr einen Nettoverlust, was auf unterschiedliche Herausforderungen im Markt hindeutet.

· Diversifizierung: Der Erfolg von L'Oréal beruht auf einem breiten Portfolio in den Bereichen Haut- und Haarpflege, Kosmetik und Parfüm.

· Weitere große Player: Zu den weiteren wichtigen globalen Akteuren gehören große Konsumgüterkonzerne mit Schönheitssparten wie Procter & Gamble und Unilever, sowie spezialisierte Unternehmen wie Shiseido und Beiersdorf

Fazit

Es lohnt prinzipiell, auf Marktführer zu setzen. Vergleicht man L´Oreal mit den Konkurrenten, so kommt man nur schwerlich um diese Aktie herum, wenn man sich breit mit Qualitätsaktien aufstellen möchte. Da wir uns inmitten einer Konsolidierung befinden, schadet es sicher auch hier nicht, sein geplantes Engagement in mehrere Tranchen zu splitten. Dabei können, wie in unserer Analyse weiter oben dargestellt, pro- und antizyklische Einstiege sich optimal ergänzen. Nachfolgend möchten wir Ihnen ein passendes Produkt vorstellen, mit dem Sie an einem potenziell positiven Kursverlauf der Aktie partizipieren können.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf L´Oreal

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 244,753 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 369,35 Euro ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,93. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PH16DQ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 408 und 461,85 Euro

Unterstützungen: 300 und 316 Euro

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf L´Oreal

Basiswert L´Oreal WKN PH16DQ ISIN DE000PH16DQ4 Basispreis 244,753 Euro K.O.-Schwelle 244,753 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,93 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.