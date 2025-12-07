dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Klöckner & Co bestätigt Gespräche zu möglicher Übernahme durch einen US-Konzern

DÜSSELDORF - Der Stahlhändler Klöckner & Co. könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein Übernahmeangebot abgegeben werde, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter.

Hornbach Holding macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer

BORNHEIM/PFALZ - Die Hornbach Holding hat im dritten Quartal weniger Geschäft machen können als gedacht und wird bei der Ergebnisprognose etwas vorsichtiger. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Geschäftsjahr 2025/26 dürfte zwar weiter auf Vorjahresniveau liegen und damit in einem Korridor von minus bis plus 5 Prozent um 269,5 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Freitagabend in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Die obere Hälfte der Spanne sei aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, aber auch nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario, hieß es nun. Der Umsatz soll nach wie vor auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro landen. Die Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um über fünf Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss.

IPO/'The Information': Musks SpaceX spricht von Börsengang 2026

SAN FRANCISCO - Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX hat Investoren einem Medienbericht zufolge einen Börsengang in der zweiten Jahreshälfte 2026 in Aussicht gestellt. Zugleich erwäge SpaceX, dass einige Mitarbeiter und frühe Geldgeber Aktien verkaufen können, schrieb die Website "The Information". SpaceX solle dabei insgesamt mit 800 Milliarden Dollar (gut 687 Mrd Euro) bewertet werden, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

ROUNDUP: Jeder zweite Zug zu spät - aber Bahn soll sauberer werden

BERLIN - Wer abschätzen will, wie es um die eigene Bahnreise steht, kann derzeit eine Münze werfen. Kopf: Der Zug ist pünktlich. Zahl: Er kommt zu spät. Auch im November war nahezu jeder zweite Fernzug der Deutschen Bahn verspätet unterwegs. Lediglich 54,5 Prozent der Züge kamen ohne größere Verzögerung ans Ziel, wie vorläufige Zahlen zeigen, die die Bahn nun veröffentlicht hat.

Glanzloser BVB nach Pokal-Aus in der Liga mit wichtigem Sieg

DORTMUND - Mit Minimalismus zurück in die Erfolgsspur: Fünf Tage nach dem Pokal-Aus ist Borussia Dortmund zumindest in der Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs. Mit dem 2:0 (1:0) in einem spielerisch enttäuschenden Spitzenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim bleibt der BVB dem Tabellenzweiten RB Leipzig auf den Fersen. Tore von Julian Brandt (43. Minute) und Nico Schlotterbeck (60.) sorgten dafür, dass das Team von Trainer Niko Kovac auch im zehnten Bundesliga-Heimspiel am Stück ungeschlagen blieb.

ROUNDUP: Wie Temu und Shein dem Einzelhandel vor Weihnachten zusetzen

BERLIN/KÖLN - 263 Euro - so viel Geld möchten die Menschen in Deutschland im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das geht aus einer YouGov-Umfrage hervor. Gute Aussichten für den Handel könnte man denken. Das Weihnachtsgeschäft kommt jedoch bislang nicht recht in Schwung. In einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) haben gut zwei Drittel der Händler mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in der Vorweihnachtszeit unzufrieden geäußert.

Flugsicherung: Deutlich mehr Zwischenfälle mit Drohnen

LANGEN - Im deutschen Luftraum kommt es zunehmend zu gefährlichen Begegnungen zwischen Drohnen und bemannten Flugzeugen. Laut Deutscher Flugsicherung (DFS) sind im laufenden Jahr bis einschließlich November bereits 208 gefährliche Behinderungen des Flugverkehrs durch die unbemannten Flugkörper registriert worden. Das sind deutlich mehr als die 149 Zwischenfälle im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch der Jahreshöchstwert aus 2024 mit 161 Fällen ist bereits übertroffen.

Tui: Reisen wird etwas teurer

HANNOVER - Urlauber müssen für ihre Reisen voraussichtlich auch im kommenden Jahr wieder tiefer in die Tasche greifen. Der Deutschlandchef des größten europäischen Reiseveranstalters Tui , Benjamin Jacobi, erwartet, dass die Preise um ein bis drei Prozent zulegen werden, wie er den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte. Der Manager betonte, der Urlaub werde 2026 nicht sehr viel teurer als 2025.

Mietwagen zu Weihnachten mehr als ein Sechstel teurer

KÖLN - Wer zu Weihnachten mit dem Mietwagen nach Hause fährt, muss dieses Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Preise in Deutschland sind für Buchungen in den Weihnachtsferien derzeit 17,4 Prozent höher als vor einem Jahr, wie die Plattform billiger-mietwagen.de ermittelt hat. Basis waren Tausende echte Buchungen in den vergangenen Wochen mit einem Volumen von etwa 120.000 Mietwagentagen.

