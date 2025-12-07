Händler spüren noch keine Weihnachtskauflaune bei Kunden

Verbandsumfrage

Berlin (dpa) - Die Menschen sind beim Weihnachtsbummel in den Innenstädten noch zurückhaltend. Das Weihnachtsgeschäft ist aus Sicht des Einzelhandels auch in der Woche vor dem zweiten Advent nicht in Schwung gekommen, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte. In einer Umfrage hätten sich gut zwei Drittel der Händler mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in der Vorweihnachtszeit unzufrieden geäußert.

Etwas besser ist die Stimmung demnach bei Händlern in städtischen Vororten und auch in einzelnen Segmenten, etwa beim Handel mit Spielwaren oder Unterhaltungselektronik. Der kommerzielle Durchbruch bleibe bisher aber aus.

Viele Menschen wollten ihre Liebsten auch in diesem Jahr zu Weihnachten beschenken, davon zeigt sich HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Genth überzeugt. «Viele schauen angesichts der vielen Unsicherheiten in der aktuellen internationalen und wirtschaftlichen Lage dabei aber mehr auf das Geld.» Zudem spürten die stationären Geschäfte die Online-Konkurrenz, insbesondere von Handels-Plattformen aus Fernost, wie Temu oder Shein.

Der Verband rechnet für das diesjährige Weihnachtsgeschäft im November und Dezember mit einem Umsatz von insgesamt rund 162,2 Milliarden Euro, 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr.