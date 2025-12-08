EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.12.2025 / 17:08 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Delivery Hero SE Straße, Hausnr.: Oranienburger Straße 70 PLZ: 10117 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf Ebene der Tochterunternehmen

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Morgan Stanley

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Morgan Stanley & Co. International plc



5. Datum der Schwellenberührung: 01.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 8,83 % 5,14 % 13,97 % 298230940 letzte Mitteilung 7,40 % 5,30 % 12,70 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2E4K43 0 26344797 0,00 % 8,83 % Summe 26344797 8,83 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Call Option Vom 19.12.2025 bis 18.06.2027 jederzeit 3557913 1,19 % Right of recall over securities lending agreements jederzeit jederzeit 6741495 2,26 % Summe 10299408 3,45 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Put Option Vom 19.12.2025 bis 18.06.2027 jederzeit Physisch 610700 0,20 % Retail Structured Product Vom 25.03.2074 bis 07.11.2075 jederzeit Bar 1272 0,00 % Equity Swap Vom 03.12.2025 bis 19.07.2029 jederzeit Bar 4091608 1,37 % Retail Structured Product - Warrant Vom 19.12.2025 bis 20.03.2026 jederzeit Bar 312 0,00 % Compound Option Vom 04.05.2026 bis 16.07.2029 jederzeit Bar 15294 0,01 % Retail Structured Product - Note 16.07.2029 jederzeit Bar 38 0,00 % Convertible Bond Vom 10.03.2029 bis 21.02.2030 jederzeit Physisch 309834 0,10 % Summe 5029058 1,69 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % % Morgan Stanley Capital Services LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley International Limited % % % Morgan Stanley Investments (UK) % % % Morgan Stanley & Co. International plc 7,23 % % 10,20 % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % Prime Dealer Services Corp. % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley B.V. % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Smith Barney LLC % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die Mitteilung wurde im Wesentlichen durch den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten sowie durch den Erwerb von Kundenwertpapieren ausgelöst, an denen Morgan Stanley & Co. International plc ein Nutzungsrecht hat.

Datum

05.12.2025

