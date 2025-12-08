W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.12.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 08. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
51Talk Online EducationBericht 3. Quartal 2025
Catana GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Compass Minerals IntlBericht Geschäftsjahr 2025
MamaMancini's HoldingsBericht 3. Quartal 2026
Oil-Dri Corp. of AmericaBericht 1. Quartal 2026
OOMA INC. DL-,0001Bericht 3. Quartal 2026
PHARMACIELO LTDBericht 3. Quartal 2025
PhreesiaBericht 3. Quartal 2026
RMBBericht Geschäftsjahr 2025
SDCL Energy EfficiencyBericht 2. Quartal 2026
SPAR Group (ADR)Bericht Geschäftsjahr 2025
StabilusBericht Geschäftsjahr 2025
STAR GroupBericht Geschäftsjahr 2025
SYGNIA LTD RC 8,40Bericht Geschäftsjahr 2025
Toll BrothersBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

