Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 08. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|51Talk Online Education
|Bericht 3. Quartal 2025
|Catana Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Compass Minerals Intl
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MamaMancini's Holdings
|Bericht 3. Quartal 2026
|Oil-Dri Corp. of America
|Bericht 1. Quartal 2026
|OOMA INC. DL-,0001
|Bericht 3. Quartal 2026
|PHARMACIELO LTD
|Bericht 3. Quartal 2025
|Phreesia
|Bericht 3. Quartal 2026
|RMB
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SDCL Energy Efficiency
|Bericht 2. Quartal 2026
|SPAR Group (ADR)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Stabilus
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|STAR Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SYGNIA LTD RC 8,40
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Toll Brothers
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.12.202505. Dez. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.12.202504. Dez. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.12.202503. Dez. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.12.202502. Dez. · onvista
Premium-Beiträge
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
PlusUnilever spaltet Magnum ab
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße