Glarner Kantonalbank lanciert neue Website

08.12.2025





Glarus, 8. Dezember 2025 – Die Glarner Kantonalbank präsentiert sich seit Anfang Dezember mit einem frischen digitalen Auftritt: Die Website glkb.ch erscheint in einem modernen Design und mit verbesserter Benutzerführung und Barrierefreiheit. Gleichzeitig erhalten auch die Login-Seiten für das E-Banking und die Online-Produkte ein neues Erscheinungsbild und enthalten erweiterte Sicherheitsmassnahmen.

Mit dem Relaunch der Website setzt die Glarner Kantonalbank ein Zeichen für Benutzerfreundlichkeit, visuelle Qualität und Aktualität. Die neue Struktur und das Design wurden in enger Zusammenarbeit mit der Schweizer Softwareentwicklungsfirma ConX und der Agentur Festland entwickelt und konsequent auf das aufgefrischte Corporate Design der Bank abgestimmt. «Wir freuen uns, unseren digitalen Auftritt auf ein neues Level zu heben und unseren Kundinnen und Kunden ein zeitgemässes, intuitives Nutzungserlebnis zu bieten», sagt Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank.

Auch die Login-Seiten für das E-Banking und die Online-Produkte (u.a. hypomat.ch) erscheinen seit Dezember in neuem Look. Die Login-Adresse für das E-Banking ebanking.glkb.ch und die Funktionalitäten bleiben unverändert. Nach dem Login stehen die gewohnten Services wie bisher zur Verfügung. Hinter dem neuen Design stehen wichtige technische Weiterentwicklungen, die eine kontinuierliche Verbesserung der Nutzererfahrung ermöglichen. Gleichzeitig investiert die Glarner Kantonalbank laufend in die Sicherheit ihrer Online-Services und sorgt dafür, dass der Schutz der Bankgeschäfte stets dem neuesten Stand der Technik entspricht.

So erkennen Sie die echte Login-Seite

Für die sichere Anmeldung im E-Banking ist es wichtig, immer die Webadresse zu überprüfen. So kann sichergestellt werden, dass man nicht versehentlich auf einer gefälschten Seite gelandet ist. Kundinnen und Kunden können für mehr Sicherheit im E-Banking ein Lesezeichen auf ihrem Gerät einrichten, so gelangen sie jederzeit direkt zur sicheren Login-Seite. Weitere Tipps für sicheres E-Banking sind auf der neuen Website zu finden.

Glarner Kantonalbank AG Hauptstrasse 21 8750 Glarus Schweiz

