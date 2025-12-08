W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

08.12.2025 / 15:50 CET/CEST
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

     Unternehmen:               Valneva SE
     ISIN:                      FR0004056851

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      03.12.2025
     Kursziel:                  EUR6.80
     Kursziel auf Sicht von:    12 months
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Simon Scholes

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:
FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 6,30 auf EUR 6,80.

Zusammenfassung:
Derzeit gibt es keine zugelassenen Impfstoffe für Menschen gegen die
Lyme-Borreliose. Der von Valneva und seinem Partner Pfizer entwickelte
Impfstoff VLA 15 ist jedoch in der klinischen Entwicklung am weitesten
fortgeschritten, da alle Impfungen in der entscheidenden Phase-3-Studie
abgeschlossen sind. Die Ergebnisse dieser Studie werden für das erste
Halbjahr nächsten Jahres erwartet. Vorbehaltlich positiver Ergebnisse plant
Valnevas Partner Pfizer, im Jahr 2026 die Zulassung sowohl in Europa als
auch in den USA zu beantragen. Nach der Zulassung würde VLA15 dann im Herbst
2027 auf den Markt kommen, um Schutz für die Zeckensaison 2028 zu bieten.
Die Vermarktung von VLA15 wird Valneva im Jahr 2027 Meilensteinzahlungen in
Höhe von insgesamt USD143 Mio. von seinem Partner Pfizer einbringen. Darüber
hinaus wird Valneva Meilensteinzahlungen in Höhe von USD100 Mio. auf Basis
der kumulierten Umsatzschwellen für VLA15 sowie Lizenzgebühren zwischen 14 %
und 22 % erhalten. Pfizer und Valneva schätzen den weltweiten Markt für
einen Impfstoff gegen Lyme-Borreliose derzeit auf über USD1 Mrd. Wir halten
diese Zahl weiterhin für zu konservativ. Basierend auf einer geeigneten
Population in den Endemiegebieten der USA und der EU von ca. 70 Mio. bzw.
178 Mio. Menschen, einem Durchschnittspreis von USD72 pro Impfung und einer
Marktdurchdringung von 10 % kommen wir zu einem Spitzenwert für den Markt
für Lyme-Impfstoffe von über USD2 Mrd. Der Hauptkonkurrent von
Valneva/Pfizer bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Lyme-Borreliose
ist Moderna. Moderna hat jedoch sein Lyme-Programm in Phase 2 ausgesetzt, um
liquide Mittel für Investitionen in andere Impfstoffkandidaten zu sparen.
Moderna hat angekündigt, dass das Lyme-Programm erst wieder aufgenommen
wird, wenn das Unternehmen einen positiven Cashflow erzielt. Aktuelle
Konsensschätzungen von Bloomberg gehen davon aus, dass Moderna erst 2029 ein
positives EBITDA erzielen wird. Wir waren zuvor von einer Markteinführung
des Lyme-Impfstoffs von Moderna im Jahr 2030 ausgegangen. Nun gehen wir von
2034 aus. Eine Erhöhung unserer Bewertung von VLA15 überwiegt die
Abwärtskorrekturen unserer Prognosen für Ixiaro und Dukoral, die
hauptsächlich auf einen Wechsel des Vertriebspartners in Deutschland
zurückzuführen sind, sowie für Ixchiq, das auf die Aussetzung der
Produktlizenz für den Impfstoff durch die FDA zurückzuführen ist. Wir
erhöhen unser Kursziel auf EUR6,80 (zuvor: EUR6,30) und behalten unsere
Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 82%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE
(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
increased the price target from EUR 6.30 to EUR 6.80.

Abstract:
There are currently no approved human vaccines for Lyme Disease. However,
VLA 15 under development by Valneva and its partner Pfizer, has advanced
furthest in clinical development, with all vaccinations completed in the
pivotal phase 3 trial. The read-out from this trial is due in H1 next year.
Subject to positive results, Valneva's partner Pfizer plans to file for
regulatory approval in both Europe and the U.S. in 2026. Following
regulatory approval VLA15 would then be launched in autumn 2027 to provide
protection for the 2028 tick season. Commercialisation of VLA15 will trigger
aggregate milestone payments to Valneva of USD143m from partner Pfizer in
2027. Additionally, Valneva stands to receive USD100m in commercial
milestones based on cumulative VLA15 sales thresholds, and royalties of
between 14% and 22%. Pfizer and Valneva currently estimate the global market
for a Lyme disease vaccine to exceed USD1bn. We continue to see this figure
as too conservative. Based on eligible populations in endemic regions of the
U.S. and EU of ca 70m and 178m respectively, an average price per shot of
USD72, and penetration of 10%, we arrive at a peak value for the Lyme
vaccine market of over USD2bn. Valneva/Pfizer's main competitor in the
development of a vaccine for Lyme Disease is Moderna. However, Moderna has
paused its Lyme programme in phase 2 to preserve cash for investment in
other vaccine candidates. Moderna have indicated that the Lyme programme
will not resume until the company generates positive cashflow. Current
Bloomberg consensus estimates show Moderna not generating positive EBITDA
until 2029. We had previously assumed a Moderna Lyme vaccine launch in 2030.
We now assume 2034. An increase in our valuation of VLA15 outweighs downward
revisions to our forecasts for Ixiaro and Dukoral due mainly to a change of
distributor in Germany and for Ixchiq due to the FDA's suspension of the
vaccine's product license. We raise our price target to EUR6.80 (previously:
EUR6.30) and maintain our Buy recommendation (upside: 82%).

