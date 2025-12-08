W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Kreise: Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec - Kurs fällt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BAGSVAERD/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk will laut Kreisen ihren Anteil am Wirkstoffforscher Evotec senken. Dazu will die Novo Holdings bis zu 9,4 Millionen Papiere verkaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen berichtete. Das sind rund 5 Prozent des Grundkapitals.

Novo Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrößte Aktionär der Hamburger aus dem SDax .

Die Evotec-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei Evotec eingestiegen./men/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Evotec
Novo Nordisk
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Franzosen stocken bei Dermatologie-Konzern auf
L'Oréal wird neuer Hauptaktionär von Galdermaheute, 07:57 Uhr · dpa-AFX
L'Oréral-Logo auf Glashauswand
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden