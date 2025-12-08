S&P 500 - Kurs auf 7.000 Punkte
ING Markets · Uhr
Hier Morning Mail abonnieren
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Dax Vorbörse 08.12.2025Deutscher Leitindex dürfte nahezu unverändert in die Woche startenheute, 08:06 Uhr · onvista
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Dax Tagesrückblick 04.12.2025Zinshoffnungen schieben Dax an - Auto-Aktien profitieren von Analystenstimmen04. Dez. · onvista
Premium-Beiträge
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
PlusUnilever spaltet Magnum ab
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße