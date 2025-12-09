W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: MBB steuern auf Rekord zu - Aktienrückkauf ab 11. Dezember

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von MBB haben sich am Dienstag mit plus 5,8 Prozent ihrem Rekord von 203 Euro bis auf drei Euro genähert. Das Technologieunternehmen, das unter anderem hohe Anteile an Friedrich Vorwerk und Aumann hält, kündigte am Morgen an, am 11. Dezember mit Aktienrückkäufen zu starten. Insgesamt will man bis zu einem Preis von je 222 Euro Papiere im Gesamtvolumen von 22 Millionen Euro erwerben.

Der Streubesitz der MBB-Aktie liegt laut Unternehmensabgaben bei 29 Prozent. Der Marktwert liegt aktuell bei fast 1,1 Milliarden Euro./ag/stk

