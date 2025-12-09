Aktien New York: Anleger halten sich vor US-Zinsentscheidung zurück

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben es die Anleger an den US-Aktienbörsen ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial sank am Dienstag zuletzt um 0,3 Prozent auf 47.599 Punkte. Der marktbreite S&P 500 tendierte kaum verändert bei 6.849 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent nach oben auf 25.672 Punkte.

Eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte ist am Markt eingepreist. Inzwischen machen aber Sorgen die Runde, dass die Währungshüter bei ihren weiteren Zinsschritten etwas weniger forsch vorgehen könnten als bisher gedacht. "Die eigentliche Frage ist, wie steil der Weg der Lockerung von hier aus aussieht", schrieb Marktanalyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Er selbst hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Fed zunächst eine Zinspause einlegen wird.

Die Aktien der US-Großbank JPMorgan gerieten nach Äußerungen der Chefin des Bereichs Consumer & Community Banking unter Druck. Marianne Lake sagte auf einer Konferenz für Finanzdienstleiter, dass das Konsumumfeld ein wenig fragiler erscheine. Zudem sprach sie mit Blick auf 2026 von Kosten für die Bank von insgesamt 105 Milliarden Dollar, während Analysten laut Bloomberg-Daten im Schnitt mit Nicht-Zinsaufwendungen von 101 Milliarden rechnen. Für die JPMorgan-Papiere ging es daraufhin um zuletzt 4,7 Prozent nach unten.

Die Papiere von CVS Health stiegen um 2,9 Prozent. Der Pharmahändler veröffentlichte einen Gewinnausblick für 2026, der über den Analystenerwartungen lag.

Für die Titel von Autozone ging es um 6,7 Prozent in die Tiefe. Umsatz und Gewinn des Autoteilehändlers für das erste Geschäftsquartal hatten die Konsensschätzungen verfehlt.

Die Aktien des Investmenthauses Ares Management stiegen um 8,7 Prozent. Die Titel werden ab Donnerstag im marktbreiten Aktienindex S&P 500 die Aktien des Snack-Herstellers Kellanova ersetzen.